طرح 8 مشروعات كفرص استثمارية على أرض شمال سيناء

أكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على التوسع في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك طبقا للتوجيهات الرئاسية، خاصة أن هناك اهتماما من جميع أجهزة الدولة والمحافظة بتيسير الإجراءات أمام مختلف المستثمرين، والعمل على توفير حوافز جديدة لهم لتشجيعهم على إقامة المشروعات على أرض المحافظة.

وأعلن المحافظ، فى اجتماع اللجنة الدائمة للاستثمار بالمحافظة ( والذى عقد برئاسته وبحضور عبد العال البدري سكرتير عام المحافظة المساعد، مديرى وممثلى : الاستثمار ، المناطق الصناعية ، المعلومات ، الانتاج ، السياحة ، الشئون المالية ، الزراعة ، وغيرها من الجهات المعنية ) عن اهتمام الدولة والأجهزة المعنية بدعم وتشجيع الاستثمار على أرض سيناء.

طرح ٨ مشروعات

وأعلن المحافظ طرح ٨ مشروعات كفرص استثمارية بالمحافظة ، وهى : مشروعين بمدينة العريش لإقامة مركزين ترفيهيين ، مركز لوجستى لخدمات النقل بنخل ، ٤ مشروعات للإنتاج الداجنى ببئر العبد والحسنة ونخل ، ومشروع بالمنطقة الصناعية ببئر العبد لعدد ٩٦ قطعة أرض صناعية لعدد من المشروعات .

ولفت المحافظ الى انشاء ميناء صيد بمنطقة أبى صقل بالعريش في المنطقة الواقعة بين محطة تحلية المياه ونقطة البحرية بمساحة ٣٥٦٠٠ مترا مربعا .

ومن جانبه .. أكد أشرف عليوة مدير عام ادارة الاستثمار بديوان عام المحافظة أن اللجنة الدائمة للاستثمار وافقت على انشاء ٦ مشروعات استثمارية ، وهى : مصنع للطوب الأسمنتى بالشيخ زويد ، مصنع رخام بالمنطقة الحرفية بالعريش ، مدفن للباى باص لشركة أسمنت سيناء في سيناء ، و٣ مصانع لغسيل وتكرير وتعبئة الملح في منطقة الروضة ببئر العبد .