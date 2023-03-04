محافظ شمال سيناء يوجه بمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية بالعريش

حرص اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، علي متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها في مدينة العريش العاصمة خاصة الممولة من الخطة الاستثمارية ، وكذلك مشروعات جهاز تعمير سيناء ..حيث وجه اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مدينة العريش ، بسرعة رد الشىء لأصله ومتابعة مشروع تطوير المناطق العشوائية بالعريش ، والذي يستهدف ٥ مناطق عشوائية بمدينة العريش العاصمة .

معرض أهلا رمضان:

وجه اللواء شوشة، بسرعة الانتهاء من معرض أهلا رمضان ، تمهيدا لتوفير السلع الأساسية ومستلزمات الشهر الكريم وبيعها بأسعار مخفضة. مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية،للتخفيف عن كاهل المواطنين .

جاء ذلك خلال تفقده، تجهيزات الشادر الخاص بشهر رمضان المبارك في ميدان الرفاعي بمدينة العريش، يرافقه رئيس مركز ومدينة العريش، اللواء أسامة أحمد عفش.

ومن جانبه.. أكد رئيس المدينة، إلى أن أعمال المحاور الرئيسية بمدينة العريش تسير في السياق المناسب من حيث الوقت والجودة ومتابعة الأعمال للشروط ،خاصة المحور الساحلي ،وذلك مشروعات رصف الطرق بشارع ٥٣، والعشريني.