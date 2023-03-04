ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللفت بشكل دائم؟

يعد اللفت الأبيض من الخضراوات الموسمية الشتوية، ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان، لذا نقدم لكم فىهذا التقرير بعض فوائده العلاجية وفقا لموقع هيلثى.



١– إن تناول اللفت باستمرار يحافظ على نضارة البشرة، ويجعلها مشرقة.

٢– اللفت له دور في التقليل من معدّل ضغط الدم المرتفع، والأطعمة التي تحتوي على النترات الغذائية مثل اللفت لها كفاءة عالية في خفضضغط الدم؛ ما يساعد على حماية الأوعية الدموية والمحافظة على صحة القلب.

٣– يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم؛ وجميع هذه العناصر مفيدة لتقوية الجهاز العصبي وحمايته. كما أنه يعزّز من الحالة النفسيةوالمزاجية للإنسان.

٤– يحتوي اللفت على المركّبات النباتية التي تساعد على الوقاية من الإصابة بمرض السرطان، فضلاً عن أنه يحتوي على فيتامين C. وهوالفيتامين المهم لمنع نمو الخلايا السرطانية.

٥– اللفت مهم للتخلص من السموم التي توجد بالجسم. وهذا لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف.

٦– محتوى اللفت العالي من الألياف الغذائية يجعل له دوراً في المساعدة على خفض مستويات الكولسترول السيء وتعزيز صحة القلب والشرايين.

٧– يحتوي اللفت على حمض الفوليك الضروري لعمل الأعصاب ولتعزيز الدورة الدموية و القلب.