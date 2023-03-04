عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللفت بشكل دائم؟

صدى البلد

يعد اللفت الأبيض من الخضراوات الموسمية الشتوية، ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان، لذا نقدم لكم فىهذا التقرير بعض فوائده العلاجية وفقا لموقع هيلثى.
 

١– إن تناول اللفت باستمرار يحافظ على نضارة البشرة، ويجعلها مشرقة.

٢– اللفت له دور في التقليل من معدّل ضغط الدم المرتفع، والأطعمة التي تحتوي على النترات الغذائية مثل اللفت لها كفاءة عالية في خفضضغط الدم؛ ما يساعد على حماية الأوعية الدموية والمحافظة على صحة القلب.

٣– يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم؛ وجميع هذه العناصر مفيدة لتقوية الجهاز العصبي وحمايته. كما أنه يعزّز من الحالة النفسيةوالمزاجية للإنسان. 

٤– يحتوي اللفت على المركّبات النباتية التي تساعد على الوقاية من الإصابة بمرض السرطان، فضلاً عن أنه يحتوي على فيتامين C. وهوالفيتامين المهم لمنع نمو الخلايا السرطانية. 

٥– اللفت مهم للتخلص من السموم التي توجد بالجسم. وهذا لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف. 

٦– محتوى اللفت العالي من الألياف الغذائية يجعل له دوراً في المساعدة على خفض مستويات الكولسترول السيء وتعزيز صحة القلب والشرايين.

٧– يحتوي اللفت  على حمض الفوليك الضروري لعمل الأعصاب ولتعزيز الدورة الدموية و القلب.

اللفت فوايد اللفت فوائد اللفت فوائد اللفت الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بالمحلات

تردد قناة مفتوحة وحيدة لإذاعة مباراة الأهلي والقطن الكاميروني اليوم بدوري أبطال افريقيا

8 % بخلاف الزيادة الاستثنائية.. قيمة علاوة أبريل والمستفيدون منها

قبل وفاته بساعات.. مدرس يثير الجدل برسالة مؤثرة لزوجته

شبكة أجنبية.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على أصحاب تطبيق hogg pool

سيناريوهات جديدة.. ابن الزعيم يكشف حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ عادل إمام

كاف يوقع عقوبات قاسية على الهلال بسبب الأهلي .. تفاصيل

بعد رحيل فيريرا.. التفاوض مع مدير فني سويسري وإيطالي لنادي الزمالك

ترشيحاتنا

استبعاد حسين الشحات.. تشكل الأهلي لمواجهة القطن الكاميروني

اليونان تنهي أعمال البحث والإنقاذ في موقع تحطم قطار لاريسا

اغتيال مسؤول كبير و5 أشخاص آخرين في الفلبين برصاص مسلحين والرئيس يعلق

مران الزمالك استعدادا للترجى.. جلسة فيريرا وظهور الطفل الباكى وتأهيل جابر

بـ 50 ألف جنيه .. أرخص سيارة كورية فى مصر

لن نتركها للروس.. زيلنيسكي يطالب جنوده باستعادة أكبر محطة نووية بأوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللفت بشكل دائم؟

طريقة عمل كفتة الدجاج بمذاق لا يقاوم

بعد إثارتها الجدل حول زواجها.. 5 صور وضعت ياسمين الخطيب تحت المراقبة

نشرة المرأة والصحة| مدرس يثير الجدل برسالة مؤثرة لزوجته.. كيف تحد من استخدام أطفالك للهاتف؟.. هذه الأبراج تفضل الخروج بأناقة بعد الانفصال

فيديو

كن متأهبا.. عالم هولندي يتوقع حدوث زلزال مدمر خلال الساعات القادمة.. فيديوجراف

نجل محمد الموجي : طردوا العنليب ووالدي من الكازينو بسبب "صافينى مرة".. فيديو

فى 24 ساعة .. أحمد مكى يحقق 2 مليون مشاهدة بأغنية ولعانة

فاروق الباز يرد على إمكانية حدوث زلزال وتسونامي في مصر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ