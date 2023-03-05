سعر عيار 24 في محلات الصاغة اليوم 5-3-2023

سجل سعر أغلى أعيرة الذهب تداولا في سوق المشغولات الذهبية نحو 2069 جنيه للبيع و2091 جنيها للشراء دون أي تغيير منذ أمس، وذلك بالنسبة لسعر الجرام الواحد من عيار 24 الأكثر قيمة.

استقرار السعر

وشهد سعر الذهب استقرارا مع أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 5-3-2023، بدون أي تغيير منذ تداولات أمس علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة في محلات الصاغة.

عيار 21

وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأكثر تداولا نحو 1810 جنيه للبيع و 1083 جنيه للشراء.

عيار 18



وسجل سعر عيار 18 حوالي 1551 جنيه للبيع و 1569 جنيه للشراء.

عيار 14



ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو1207 جنيه للبيع و 1220 جنيه للشراء.

كيلو الذهب



وبلغ سعر كيلو الذهب 2.07 مليون جنيه للبيع و 2.1 مليون جنيه للشراء.

أوقية الذهب



ووصل سعر أوقية الذهب إلي 64.333 ألف جنيه للبيع و 65.043 ألف جنيه للشراء.

الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب حوالي 14.48 ألف جنيه للبيع و 14.64 ألف جنيه للشراء.

الترويج للقطاع

وبحثت شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة باتحاد الصناعات، مباحثات جمهورية أوزبكستان لتعزيز سبل التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالاستثمار فى قطاع الذهب.

وشارك باجتماع مجلس الأعمال المصري الأوزبكي، ثم أعقبها عقد اجتماعات ثنائية مع الرئيس جمهورية أوز بكستان شوكت ميرضائييف ومن معه من ممثلين عن وزراء المجموعة الاقتصادية ببلاده، تم استعراض خلاله الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين، والعمل على استغلال المقومات الاقتصادية لديهم في إقامة استثمارات مشتركة تحقق النهضة الاقتصادية لهم، وتوفير فرص عمل ،وذلك يأتي في إطار توجيهات الرئاسية بضرورة دفع العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي المشترك نحو آفاق رحبة.

ويبدي الرئيس الأوزباكستاني اهتمامًا؛ لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين قائمًا على صناعة وتجارة الذهب التي أصبحت حاليا محط جذب الاستثمار العالمي وتقديم كافة التسهيلات للشركات المصرية الراغبة للاستثمار ببلاده، حيث تعد بلاده من أكبر منتجي خام الذهب حول العالم بمتلكها نحو 63 منجما، لتحتل المرتبة السابعة كأكبر منتج للذهب حول العالم في عام 2020، ولكن لا تزال تبحث عن استقدام استثمارات لزيادة القيمة المضافة لخام الذهب، داعيا ممثلي شعبه تصنيع المشغولات الذهبية إلى زيارة اوز باكستان؛ وزيارة المناجم و الاطلاع على الفرص المتاحة بالقطاع.



سعر الذهب عالميا



وارتفعت أسعار الذهب خلال مستهل تداولات اليوم، أمس ، وربحت نحو 2.5 دولار في المعاملات الفورية.

وبحلول الساعة 08:43 صباحاً بتوقيت الإمارات، زاد المعدن الأصفر بنسبة 0.14% أو ما يعادل 2.52 دولار، ليصل إلى 1838.26 دولار للأونصة.

وارتفعت عقود الذهب تسليم أبريل 2023 بنسبة 0.18% أو ما يوازي 3.4 دولار، لتصل إلى 1843.9 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة 0.75% إلى 21.06 دولار، وزاد البلاتين 0.25% إلى 967.05 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.24% إلى 1448.53 دولار.

مؤتمر خارجي

وتبحث شعبة تصنيع الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إقامة معرضين اثنين بكلا من إيطاليا وتركيا، ضمن لفتح أبواب للتواصل مع كبرى وأعرق شركات الذهب والمجوهرات، لنقل وتوطين تكنولوجيا التصنيع بما يساعد الشركات المحلية على الارتقاء بإنتاجها، ومعرفة أحدث التطورات في التصميمات لضمان استمرار منافستها عالميًا.

وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة تصنيع الذهب والمعادن الثمينة التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن وفدًا يضم أعضاء الشعبة شاركوا مؤخرا بفعاليات معرض Vicenzaoro بإيطاليا الذي يعد أحد أهم معارض الذهب والمجوهرات حول العالم، نظرا لإقامة بدولة إيطاليا التي تعد المركز الإقليمي لصناعة الذهب والمجوهرات عالميًا، بالإضافة إلى جذب أكثر 1300 علامة تجارية من كبرى العلامات التجارية من مختلف الجنسيات للمشاركة بها، وعدد كبير من اللاعبين الكبار في تلك الصناعة ومشترون الذهب والمجوهرات.