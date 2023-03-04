وزير الداخلية التركي يعلن الحصيلة النهائية لضحايا الزلزال المدمر

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو اليوم السبت، إن عدد القتلى في تركيا جراء الزلازل الهائلة التي وقعت الشهر الماضي وصل إلى 45968 ضحية.

وقال في حديثه عن مدينة أنطاكيا الجنوبية التي دمرتها الزلازل، إن 4267 من القتلى في المدينة التركية هم مواطنون سوريون، حسب وكالة رويترز الإخبارية.

وضرب زلزال أمس الجمعة، بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، مدينة كهرمان مرعش بجنوب تركيا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، في بيان، أن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 05:53 بتوقيت جرينيتش.

وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 6.95 كيلومتر تحت سطح الأرض، ومركزه قضاء "أونيكي شباط".

كما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، عن وجود هزة ارتدادية بقوة 3.9 في مدينة كهرمان مرعش في جنوبي تركيا على عمق 7.02 كيلومتر.

وتأتي هذه الهزات الأرتدادية في أعقاب زلزال 6 فبراير الماضي والذي يطلق عليه الزلزال المدمر حيث، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.8 و7.6 درجة على مقاس ريختر، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارًا ماديًا ضخمًا.

