عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الداخلية التركي يعلن الحصيلة النهائية لضحايا الزلزال المدمر

وزير الداخلية التركي
وزير الداخلية التركي سليمان صويلو

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو اليوم السبت، إن عدد القتلى في تركيا جراء الزلازل الهائلة التي وقعت الشهر الماضي وصل إلى 45968 ضحية.

وقال في حديثه عن مدينة أنطاكيا الجنوبية التي دمرتها الزلازل، إن 4267 من القتلى في المدينة التركية هم مواطنون سوريون، حسب وكالة رويترز الإخبارية.

تحذير مقلق.. وزير الداخلية التركي يكشف الحصيلة النهائية لزلزال هاتاي

ارتفاع الوفيات.. وزير الداخلية التركي يكشف حصيلة ضحايا زلزال أمس

وضرب زلزال أمس الجمعة، بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، مدينة كهرمان مرعش بجنوب تركيا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، في بيان، أن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 05:53 بتوقيت جرينيتش.

وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 6.95 كيلومتر تحت سطح الأرض، ومركزه قضاء "أونيكي شباط".

كما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، عن وجود هزة ارتدادية بقوة 3.9 في مدينة كهرمان مرعش في جنوبي تركيا على عمق 7.02 كيلومتر.

وتأتي هذه الهزات الأرتدادية في أعقاب زلزال 6 فبراير الماضي والذي يطلق عليه الزلزال المدمر حيث، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة  7.8 و7.6 درجة على مقاس ريختر، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارًا ماديًا ضخمًا.
 

تركيا سوريا الداخلية مقياس ريختر زلزال وزير الداخلية تركي الطوارئ زلازل الزلازل إدارة الكوارث والطوارئ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 أيام .. الهلال السوداني يفجر مفاجأة بشأن عقوبة الكاف

إزاي! .. أحمد موسى يحذر من كارثة حقيقية .. فيديو

شاهد .. أماكن اختباء عصابة هوج بول عقب القبض عليهم

باس إيديها ورجليها .. الراقصة شمس تثير الجدل بصور جديدة مع سعد الصغير

الزمالك يطارد كهربا من جديد .. تطورات بـ الفيفا تصدم نجم الأهلي

تردد قناة مفتوحة وحيدة لإذاعة مباراة الأهلي والقطن الكاميروني اليوم بدوري أبطال افريقيا

الحد الأقصى 1635 جنيها.. مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات أول أبريل

3000 خط و10 آلاف محفظة إلكترونية .. كيف تمكنت شبكة hogg pool من النصب على المواطنين؟

موضوعات متعلقة

تحذير مقلق.. وزير الداخلية التركي يكشف الحصيلة النهائية لزلزال هاتاي

ارتفاع الوفيات.. وزير الداخلية التركي يكشف حصيلة ضحايا زلزال أمس

رقم صادم.. وزير الداخلية التركي يعلن ارتفاع عدد القتلي بسبب الزلزال

ترشيحاتنا

الأعلى للآثار : الزلازل لا تؤثر في الأهرامات لهذا السبب .. فيديو

إسرائيل تعلن الطوارئ في مطار اللد بسبب خلل بطائرة

رابطة الأندية تكشف مصير تأجيل مباراة الأهلي أمام المقاولون بالدوري

بشرى تكلف الدولة 55 مليار جنيه سنويا ويستفيد منها 11 مليون مواطن

بعد فوز الأهلي على القطن الكاميروني .. تعليق قوي من أحمد موسى

سر تواجد ممر داخل هرم خوفو .. الأعلى للآثار يكشف التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان تخلص منه .. اعرف أسباب الصداع النصفي المستمر

رضوى زكي لـ «صدى البلد»: قاهرة المماليك محاولة لقراءة تاريخ مصر من خلال العمارة.. وكتبي الأكثر مبيعا|حوار

عادة يومية يفعلها كثيرون فى الإفطار تسبب السكري

لغز يحير علماء الآثار .. اكتشاف مطعم تيك أواي بالعراق عمره 5000عام|تفاصيل

فيديو

13 جنسية أجنبية.. الكشف عن تفاصيل ضبط عصابة تطبيق هوج بول|تغطية خاصة

هجوم الجراد على مكة والمدينة وتحذيرات عاجلة للسعوديين

هتك عرض وابتزاز.. القبض على ممرضة وعشقيها بعد خطف زميلتها في العمل

تبطل تعمل أكشن.. سليمان عيد يهدد أحمد السقا أمام الجميع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ