عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دينا داش تحتفل بعيد زواجها عبر إنستجرام.. شاهد

دينا داش وزوجها
دينا داش وزوجها

نشرت البلوجر دينا داش صورة جديدة لها من فرحها رفقة زوجها احتفالاً بمرور عامين علي زواجهما عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وعلقت دينا علي الصورة قائلةً: "إليكم ثلاثة أشياء تعلمتها من عامين من كوني زوجتك: أسلوب حبي ليس هو نفسه أسلوبك - على الرغم من أننا عرفنا ذلك منذ سنوات ، إلا أنه ما زال يصيبنا بشدة عندما كنا نعيش معًا. لقد كانت فوضى جميلة على أقل تقدير.

وأضافت: "أنا كما قلت لأمي ذات مرة هناك الكثير من الأمور التي يجب أن أتعامل معها، لدي أحلام كبيرة وأتحدث كثيرًا، ولدي دائمًا الكثير من القوائم لإنجازها والأفكار المتناثرة التي أتوقع منك أن تعرف ما هي جميعًا وتتدخل مدخلات مفيدة (وعاطفية).. أنا أتعلم ببطء أن أعتبر الأمر سهلاً ونقاط المكافأة لأنك تحاول مواكبة معي".

واختتمت: "فكرتي عن الفوز ليست هي الطريقة الوحيدة، لطالما فكرت في حبنا أن يكون تمامًا كما كان في المدرسة الثانوية الفراشات، الاندفاع ، فقرات الواتس اب الطويلة التي تغمر قلوبنا، أنت تعرف الباقي.. لقد توصلت إلى قبول فكرة أن الحب أجمل من أن يكون مجرد شيء واحد. إنه يأتي بأشكال عديدة وينمو معك ، ويتغير معك ، وينضج معك ، ويمر بشكل أساسي في الحياة مثلما نفعل نحن. لقد تغير حبنا وأنا متحمس لتجربة كل "الحب" المختلف الذي سنمر به في حياتنا".

 

دينا داش و زوجها زفاف دينا داش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باس إيديها ورجليها .. الراقصة شمس تثير الجدل بصور جديدة مع سعد الصغير

أم البطل.. وفاة الفنانة الكبيرة شريفة فاضل

إزاي! .. أحمد موسى يحذر من كارثة حقيقية .. فيديو

الحد الأقصى 1635 جنيها.. مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات أول أبريل

3 أيام .. الهلال السوداني يفجر مفاجأة بشأن عقوبة الكاف

الزمالك يطارد كهربا من جديد .. تطورات بـ الفيفا تصدم نجم الأهلي

وهلت بشائر رمضان| انخفاض 50 جنيها في أسعار الدواجن والبيض.. واللحوم بـ 190 خلال الشهر الكريم

مفاجأة مدوية .. نادٍ صيني يضم صفقة الأهلي الضائعة

ترشيحاتنا

ذكرى ميلاد زكي رستم.. لقب برائد مدرسة الاندماج ودخوله الفن أصاب والدته بالشلل

ليلة النصف من شعبان جبر الله فيها بخاطر النبي.. ماذا نفعل الآن؟

الإسكان: بدء حجز دار وسكن مصر بمشروع القطامية جاردنز

القومي للبحوث الفلكية يعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم للحديث عن النشاط الزلزالي

اذهبي إلى الطبيب فورا.. مشاكل أمراض النساء الشائعة

بتعمل عمليات.. سيدة المطرية تنتحل صفة طبيبة نساء| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جعان مش لاقي أكل.. قصة مأساوية لمواطن من حياة فارهة للمرض النفسي

بعد وفاتها .. شاهد| صورة نادرة للراحلة شريفة فاضل مع ابنها الشهيد

بفستان مجسم.. لجين عمران تخطف الأنظار بلوك كلاسيكي ساحر

ظاهرة فلكية نادرة تحدث في 28 سبتمبر 2024.. ما هي وتأثيرها على الأرض؟

فيديو

يموج يمينا ويسارا ويرجع بحامليه للخلف.. قصة متوفى رفض الخروج من المسجد

تفاصيل تحسين الأجور والمعاشات وبدل المهن يكشفها وزير المالية | فيديو

هزة أرضية مدمرة تضرب تركيا بقوة 10 ريختر في هذا الموعد |تغطية خاصة

13 جنسية أجنبية.. الكشف عن تفاصيل ضبط عصابة تطبيق هوج بول|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ