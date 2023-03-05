دينا داش تحتفل بعيد زواجها عبر إنستجرام.. شاهد

نشرت البلوجر دينا داش صورة جديدة لها من فرحها رفقة زوجها احتفالاً بمرور عامين علي زواجهما عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وعلقت دينا علي الصورة قائلةً: "إليكم ثلاثة أشياء تعلمتها من عامين من كوني زوجتك: أسلوب حبي ليس هو نفسه أسلوبك - على الرغم من أننا عرفنا ذلك منذ سنوات ، إلا أنه ما زال يصيبنا بشدة عندما كنا نعيش معًا. لقد كانت فوضى جميلة على أقل تقدير.

وأضافت: "أنا كما قلت لأمي ذات مرة هناك الكثير من الأمور التي يجب أن أتعامل معها، لدي أحلام كبيرة وأتحدث كثيرًا، ولدي دائمًا الكثير من القوائم لإنجازها والأفكار المتناثرة التي أتوقع منك أن تعرف ما هي جميعًا وتتدخل مدخلات مفيدة (وعاطفية).. أنا أتعلم ببطء أن أعتبر الأمر سهلاً ونقاط المكافأة لأنك تحاول مواكبة معي".

واختتمت: "فكرتي عن الفوز ليست هي الطريقة الوحيدة، لطالما فكرت في حبنا أن يكون تمامًا كما كان في المدرسة الثانوية الفراشات، الاندفاع ، فقرات الواتس اب الطويلة التي تغمر قلوبنا، أنت تعرف الباقي.. لقد توصلت إلى قبول فكرة أن الحب أجمل من أن يكون مجرد شيء واحد. إنه يأتي بأشكال عديدة وينمو معك ، ويتغير معك ، وينضج معك ، ويمر بشكل أساسي في الحياة مثلما نفعل نحن. لقد تغير حبنا وأنا متحمس لتجربة كل "الحب" المختلف الذي سنمر به في حياتنا".