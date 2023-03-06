قرار من النيابة بشأن المتهم بسرقة سيارة أمام مول تجاري في التجمع الخامس

قررت جهات التحقيق حبس شخص لاتهامه بسرقة سيارة من أمام مول تجاري في التجمع الخامس 4 ايام على ذمة التحقيقات.

ألقي رجال مباحث القاهرة القبض علي شخص لسرقته سيارة إحدى السيدات من امام مول تجاري شهير بالتجمع الخامس وإعادة السيارة، تمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من إحدى السيدات قرر باكتشافها سرقة سيارتها حال تركها أمام أحد المولات التجارية بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة أمكن ضبطه .

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة من خلال استخدام مفتاح السيارة عقب عثوره عليه بالمول وقد تم بإرشاده ضبط السيارة.

وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على السيارة واتهمته بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.