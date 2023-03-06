بتحس بدوخه بعد الأكل؟ .. أعراض قد تكون مؤشرا لأمراض كارثية

عادة، يشعر الناس بالدوار عندما لا يتناولون الطعام لفترة طويلة بسبب انخفاض مستويات السكر في الدم. قد يحدث الدوخة بعد الوجبة لعدة أسباب. حتى الوقوف بسرعة كبيرة بعد الجلوس لفترة طويلة يمكن أن يجعلك تشعر بالدوار. قد يحدث دوار مؤقت بسبب التغيرات المفاجئة في مستويات السوائل وتدفق الدم وحالة تسمى انخفاض ضغط الدم بعد الأكل وهذه الحالة أكثر شيوعًا عند كبار السن وتسبب الدوار المفاجئ والسقوط.

أسباب انخفاض ضغط الدم بعد تناول الطعام



وفقا لموقع هيلث يحدث انخفاض ضغط الدم بعد تناول الطعام عندما يكون هناك انتقال للدم من الدماغ والجسم إلى الأمعاء للمساعدة على الهضم، مما يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ.

وأضافت أن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسهم في انخفاض ضغط الدم بعد الأكل، بما في ذلك الشيخوخة، وبعض الأدوية مثل مدرات البول، واضطرابات الجهاز العصبي اللاإرادي، وأمراض مثل مرض باركنسون.

يعتبر انخفاض ضغط الدم بعد الأكل حالة مؤقتة، ولكن قد يكون لها عواقب وخيمة إذا انخفض ضغط الدم بشكل كبير. التأثير الجانبي الأكثر ضررًا لانخفاض ضغط الدم بعد الأكل هو الإغماء. في الحالات الشديدة، قد يؤدي انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ إلى الإصابة بسكتة دماغية.

كيف تتعامل مع انخفاض ضغط الدم بعد الأكل؟



لا يوجد علاج لانخفاض ضغط الدم بعد الأكل، ولكن فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها التعامل مع المشكلة.

تناول 200 مل من الماء على الأقل قبل 30 دقيقة من وجبتك.

يمكن أن يؤدي تناول وجبات كبيرة إلى انخفاض ضغط الدم بعد الأكل لذا عليك محاولة تناول ثلاث وجبات كبيرة يوميًا إلى 6-7 وجبات أصغر لتجنب مثل هذه المضاعفات.

إذا شعرت بالدوار بشكل متكرر بعد تناول الوجبات، فحاولي الجلوس أو الاستلقاء لبعض الوقت بعد تناول الطعام للتعامل مع انخفاض ضغط الدم بعد الأكل.

يمكن تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا يشمل جميع العناصر الغذائية الأساسية ويجب أن تشمل الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات الصحية والبروتين والألياف.

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