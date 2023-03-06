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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد تحدث الأمير هاري عن فوائد المخدرات|طبيب نفسي: متهور وسيسبب كارثة كبيرة

الأمير هاري
الأمير هاري

قالت  صحيفة "ديلي ميل"، نقلا عن تصريحات  الطبيب النفسي دكتور ماكس بيمبيرتون، إن الأمير هاري يخوض مجدداً نقاشا حول الصحة العقلية بجهل متهور، غافلاً عن الحقائق والآثار الكارثية التي يمكن أن تحدثها كلماته.

 

وذلك بعد تحدثه عن تعاطي المخدرات غير المشروعة في بريطانيا، معلناً الفوائد التي تمتع بها من تعاطيه الحشيش ومسببات الهلوسة مثل عقار اياهواسكا.

 

جاهل ولا يعرف ما يقوله

ووبخ الطبيب النفسي في تصريحاته الأمير هاري قائلا إن ما فعله تصرف غير مسؤول إلى حد كبير، لافتا إلى أن هاري لا يفهم الضرر الجسيم الذي يمكن أن تحدثه هذه المواد المخدرة بمتعاطيها.

وأوضح الطبيب أنه يمكن تقبل هذه التصريحات من أي من المشاهير، حيث يمكن تجاهلها بأمان، لكن حين يصرح أمير بريطانيا بهذه الأمور مستخدماً منصته كعضو من العائلة المالكة فهذا يناهض نهج العائلة في المحاربة من أجل الصحة العقلية للمواطنين.

وقال الطبيب النفسي  في هجومه على الأمير هاري، إنه لم يطلب منه أحد أن يدلي بهذه التصريحات،  حيث تبنى هذا المسار العملي لأسبابه الخاصة، نظرًا لأنه لا يندم على اختياراته الخاصة بتعاطي المخدرات، يجب أن تكون هذه جيدة للجميع.

 

كلامه يشجع على الإدمان

واستطرد الطبيب في  تصريحاته أن في الحقيقة  الأمير هاري  يتمتع بتجربة ضيقة في الحياة، محدودة بالثروة والشهرة والامتياز، بحيث لا يمكنه البدء في تخمين التأثير الكارثي الذي يمكن أن تحدثه الأدوية على الناس في ظروف مختلفة.

وأشار الطبيب إلى أن الأمير هاري يتحدث بموضوعية عن تعاطي المخدرات، من مسافة بعيدة، وكأنه إعلان رائع للترويج  لتعاطي الماريجوانا أو الكوكايين أو أي شيء آخر.

الامير هاري هاري طبيب نفسي المخدرات تعاطي المخدرات

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