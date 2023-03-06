المؤتمر الطلابي الرابع بتمريض سوهاج يناقش جودة الخدمات التعليمية فى ظل الجمهورية الجديدة

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، افتتاح المؤتمر الطلابي الرابع لكلية التمريض بعنوان جودة الخدمات التعليمية في ظل الجمهورية الجديدة، والذى عقد بمركز المؤتمرات الدولي بالمقر الجديد للجامعة، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة غني عبد الناصر عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتورة صباح صابر عميد كلية التكنولوجيا والتعليم السابق.

والدكتورة أمينة ثابت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومقرر المؤتمر، والدكتورة نور الهدى مصطفي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نادية صالح مدير المعهد الفني للتمريض، ونخبة من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالكلية.

ورحب الدكتور مصطفى عبد الخالق، بضيوف الجامعة الكرام المشاركين فى فعاليات المؤتمر الطلابي العلمى الرابع من داخل وخارج الدولة المصرية، مقدماً لهم خالص الشكر والتقدير على حضورهم المشرف، مشيداً بموضوع المؤتمر المتميز والفريد من نوعه هذا العام والذى يطرح قضية جودة الخدمات التعليمية فى ظل الجمهورية الجديدة، موضحاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

أطلق مصطلح الجمهورية الجديدة فى مصر للتعبير عن دخولها مرحلة جديدة من تاريخها، نجحت خلالها فى تحويل التحديات إلى فرص تنموية واعدة وحققت إنجازات غير مسبوقة، فهى تؤسس لدولة ديمقراطية حديثة قوامها القانون والدستور، تؤمن بالإنسان المصرى وحقه فى مستقبل أفضل.

وأشار إلى أن الدولة وضعت إستراتيجية للتعلم بهدف إتاحة التعليم لجميع الأفراد بجودة عالية دون تمييز، فى إطار نظام مؤسسي كفء وعادل، يضمن بناء الشخصية المتكاملة القادرة على التعامل مع متطلبات سوق العمل والمنافسة بقوة.

وأكد على ضرورة تحسين وتطوير البرامج التعليمية الخاصة بطلبة التمريض بما يتوافق مع النظم العالمية الحديثة، معلناََ تقديم كافة أنواع الدعم اللوجستي والفني للكلية للمساهمة فى استكمال ملفاتها للحصول على الاعتماد الأكاديمي.

وقدم الدكتور عبدالناصر يس، الشكر لكل القائمين على تنظيم المؤتمر، والذى يعد واحداً من المؤتمرات الطلابية المتفردة والناجحة بالجامعة، كونه يشهد حضوراََ مكثفاََ ومشاركات متميزة عبر تقنية الفيديو كونفرانس من كليات التمريض بالجامعات العربية، موضحاً أن جودة التعليم هى أساس بناء الإنسان وأحد أهم حقوقه.

وشرط أساسي لحصول المؤسسات التعليمية على الاعتماد الأكاديمي، متمنياً أن يحقق المؤتمر أهدافه المرجوة منه، وأن يعي الطلاب مفهوم الجمهورية الجديدة وأهميتها وأهدافها، إلى جانب توضيح مفردات الجودة وكيفية تحسين العملية التعليمية وتطوير المناهج لتتناسب مع قواعد الاعتماد والجودة واحتياجات سوق العمل المتزايدة على المستوى المحلى أو الدولي.

وقال الدكتور خالد عمران، أن المؤتمر يهدف إلى التواصل والمشاركة وتبادل الخبرات وعرض الأفكار العلمية وأساليب التعلم الحديثة بين المشاركين فى مجالات التمريض، الأمر الذى يساهم فى إعداد مهنيين مؤهلين لتقديم رعاية تمريضية تلبي احتياجات كافة المؤسسات الصحية.

ولفت إلى التطور المستمر فى مجال التمريض على مستوى العالم، لذا وجب علينا أن نعي ضرورة مواكبة تلك التطورات، والاستفادة من مثل تلك اللقاءات الهامة التى تنمي عقول الطلاب وتعزز مهاراتهم العلمية والعملية.

جامعة سوهاج

وأوضحت الدكتورة غنى عبد الناصر، أن المؤتمر تناول عدد من المحاور التي تدور حول ادراك الطلاب مفهوم الجمهورية الجديدة، مصطلح جودة العملية التعليمية، والتعرف على الأساليب التعليمية الحديثة وطرق تطوير البرامج الأكاديمية لتتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة.

والتي تهتم بالشباب باعتبارهم قادة المستقبل وأمل الأمة فى النهوض والتنمية، متمنية أن تحظي الفعاليات بالنجاح والتوفيق، وأن يخرج المؤتمر بتوصيات مثمرة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وأضافت الدكتورة أمينة ثابت، أن المؤتمر ناقش أكثر من ٢٠ ورقة بحثية من مشاركين بجامعات الزقازيق، دمياط، طنطا، الجلالة، وجنوب الوادي، بالإضافة إلى الجامعات العربية مثل السعودية، الأردن، العراق واليمن، موضحة أنه على هامش المؤتمر افتتح رئيس الجامعة يصاحبه نواب رئيس الجامعة وعميد الكلية المعرض الفني لطلاب الكلية.

والذي ضم عدد من الأعمال الفنية اليدوية والمجسمات العملية المبتكرة التى نفذها الطلاب بشكل مبدع، وحازت على إعجاب واستحسان جميع القيادات الجامعية.