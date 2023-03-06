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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بديلا لإبراهيم سردينة وفاطمة كشري..رباب حسين تكشف أسرارا لأول مرة عن المسلسل

مسلسل لن أعيش في
مسلسل " لن أعيش في جلباب أبي "

كشفت المخرجة رباب حسين سبب ترشيحها لـ الفنانة عبلة كامل لدور فاطمة كشري في مسلسل " لن أعيش في جلباب أبي "، و أن الكاتب مصطفى محرم و المخرج أحمد توفيق فكروا في الفنانة يسرا لهذا الدور و لكن رباب حسين رشحت عبلة كامل.

و أكدت "رباب حسين" خلال لقائها في برنامج الستات على قناة "النهار" أن الأستضافة كانت رائعة و لم تصدق عبلة كامل عند إخبارها بالدور أنها ستصبح بطلة المسلسل مع الفنان نور الشريف.

و تابعت "رباب حسين " نجاح التجربة في أختيار عبلة كامل  و بساطة أدائها المقنع و هذا ما كان يتطلبه الدور، مضيفة أن الفنان حسن حسني كان مرشح أيضا و لكنه أختلف على الأجر لذلك تم اختيار الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بدلا منه و الذي كان منظم جدا و تلقائي في أدائه، موضحة أن ترشيح الفنان رشوان توفيق في دور الوزير كان عظيم و لا ينسى.

تسمية بنات رشوان توفيق وأحمد توفيق بنفس الأسماء 

ولفتت أن هناك علاقة تربط بين رشوان توفيق وأحمد توفيق من المعهد و أنهم كانوا أصدقاء من نفس الدفعة، حتى أن تسمية بنات رباب حسين على نفس أسماء  بنات رشوان توفيق نتيجة قرب علاقتهم، مضيفة أنها أيضا كانت قريبة من زوجة رشوان توفيق و وقت تعب أحمد توفيق زوجها  لم يتركهم "رشوان" لحظة و كان يزورهم بصفة مستمرة. 


 

عبلة كامل لن اعيش في جلباب ابي يسرا برنامج الستات حسن حسني عبد الرحمن أبو زهرة رشوان توفيق رباب حسين نور الشريف

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