جمال فهمي: الصحفيون يعيشون وضعا بالغ السوء اجتماعيا واقتصاديا

قال الكاتب الصحفي جمال فهمي، إن الصحفيون يعيشون وضعا بالغ السوء اجتماعياً واقتصادياً والظروف لا تساعد علي الإنتاج المهني إطلاقاً، مشيراً إلى أن الصحافة المصرية بتاريخها الطويل وتضحيات أبنائها تستحق أن تكون في المقدمة.

وأضاف "جمال فهمي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع علي قناة سي بي سي، أنه مازال مهموم بهموم مهنة الصحافة رغم ممارسته لمهنة أخري بجانبها، موضحاً أن نقابة الصحفيين أكثر نقابة مهنية.

وتابع جمال فهمي، أن لا توجد صحافة في العالم بها حرية مطلقة، والقواعد المهنية هي التي تضبط المهنة من أصحاب الشأن حفاظاً عليها وعلي مصداقيتها.