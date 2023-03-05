قرارات تنظيمية للجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين

دعا مجلس نقابة الصحفيين الزملاء أعضاء الجمعية العمومية المقيدين في جدول المشتغلين، للاجتماع العادي الثاني للجمعية العمومية ۱۷ مارس ٢٠٢٣، إعمالا للمواد ذات الصلة بالقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني المقرر بـ50%+1 من إجمالي من لهم حق التصويت في الدعوة الأولى 3 مارس الجاري.



وتنعقد الجمعية العمومية في الدعوة الثانية بـ٢٥٪ من إجمالي الأعضاء المسددين للاشتراكات، ويشتمل جدول الأعمال على:

أولا: افتتاح الجلسة وتلاوة الاعتذارات.

ثانيا: التصديق على محضر الجمعية العمومية السابقة.

ثالثا: عرض تقرير مجلس النقابة.

رابعا: التصديق على الميزانية والحساب الختامي.

خامسا: مناقشة المسائل المقترحة من الزملاء، والمعروضة عن طريق مجلس النقابة، بشرط موافقة الجمعية العمومية على مناقشتها، ولا يجوز مناقشة غيرها.

سادسا: إجراء الانتخابات على مقعد النقيب والتجديد النصفي لعضوية المجلس.

سابعا: إعلان قرارات وتوصيات الجمعية العمومية.

ثامنا: ما يستجد من أعمال.



في حال عدم حصول أحد المتنافسين على مقعد النقيب، على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة، تُجرى انتخابات الإعادة في الجمعية العمومية ذاتها بين المرشحين الأثنين الحاصلين على أعلى الأصوات، في اليوم التالي مباشرة -وفقا لما جاء باللائحة- السبت ۱۸ مارس ۲۰۲۳، من الثالثة وحتى السابعة مساء.



١- على من يرغب من أعضاء الجمعية العمومية، تقديم مقترحات للعرض خلال أعمال الجمعية العمومية التقدم بها مكتوبة في مدى زمني أقصاه الخميس 9 مارس، وفقًا لنص اللائحة.

٢- لا يحق لأي مرشح على مقعد النقيب، أو عضوية المجلس، طلب الكلمة خلال انعقاد الجمعية العمومية، وفقًا للقواعد النقابية المستقرة الخاصة بالدعاية الانتخابية، وله أن يقدم اقتراحه مكتوبًا لرئيس الجمعية العمومية، وما يعرض منها بدون ذكر الاسم.

٣- يحق للمرشح على مقعد النقيب، أن يمثل بـ23 مندوبًا أصليًا و10 احتياطيين، بلجان الاقتراع والفرز.

٤- يحق للمرشح على مقعد العضوية، أن يمثل بخمسة مندوبين أصليين وثلاثة احتياطيين، بلجان الاقتراع والفرز.

٥- ويُشترط في جميع المندوبين أن يكونوا من أعضاء الجمعية العمومية، (جدول مشتغلين، مسددين لآخر اشتراك).

٦- يرسل كل مرشح أسماء من ينوبون عنه في لجان الاقتراع والفرز، وصورة شخصية مع صورة كارنيه العضوية 2023، في مدى زمنى أقصاه الخميس 9 مارس المقبل.

٧- يُشترط لبدء التصويت بكل لجنة، عقب اتخاذ الجمعية العمومية قرارها ببدء التصويت وجود وتوقيع اثنين على من مندوبي المرشحين، وإذا تخلف مندوبو المرشحين، أو لم يتم إرسال أسمائهم، تفتح بحضور أول اثنين ناخبين باللجنة من أعضاء الجمعية العمومية، أو بإعمال ضوابط القانون العام في هذا الشأن.

٨- يوقع اثنان على الأقل من مندوبي المرشحين على محضر الفرز، بعد مطابقة عدد البطاقات بعدد المصوتين في اللجنة، وقبل معرفة الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.

٩- يتم الفرز في توقيت واحد لصناديق الاقتراع على مقعد النقيب أولًا، وفق القواعد المُستقرة في انتخابات النقابة.

١٠- يبدأ فرز صناديق الاقتراع على مقاعد العضوية، في توقيت واحد عقب إعلان نتيجة الانتخابات على مقعد النقيب، وفق القواعد المُستقرة في انتخابات النقابة.

١١- حضور الفرز للمرشحين بشخوصهم، ومندوبيهم المرسلة أسماؤهم في الموعد المحدد سلفًا، حاملي التصاريح الرسمية من اللجنة، ولأعضاء اللجنة المشرفة، ومندوبي الصحافة والإعلام الحاملين لتصاريح التغطية من اللجنة المُشرفة.

١٢- لكل الصحف ووسائل الحق في أن تمثل في تغطية الانتخابات بكل مراحلها بحد أقصى مراسل ومصور، على أن ترسل الأسماء وصورة الكارنيه أو بطاقة الرقم القومي وصورة شخصية في مدى زمني أقصاه الخميس 9 مارس.