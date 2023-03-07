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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تتعهد بعدم التخلي عن باخموت وسط الهجمات الروسية المستمرة |تقرير

زيلينسكي
زيلينسكي

قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي ، إن كبار القادة العسكريين الأوكرانيين تعهدوا بمواصلة الدفاع عن مدينة باخموت المحاصرة ، حيث تأمل روسيا في تحقيق أول مكسب كبير لها في زمن الحرب منذ أكثر من نصف عام ، وسيعززون دفاعاتهم.

وسط بعض من أكثر المعارك دموية خلال الغزو الذي دام أكثر من عام ، تقول موسكو إن الاستيلاء على المدينة سيكون خطوة نحو هدفها الرئيسي المتمثل في الاستيلاء على كامل أراضي منطقة دونباس المحيطة.

أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في وقت متأخر من يوم الاثنين أن المدينة والمناطق المحيطة بها تتعرض لـ 'هجمات مستمرة' لأن 'العدو لا يأخذ في الحسبان الخسائر'.

بعد المكاسب الروسية في الأسابيع الأخيرة ، في ذروة هجوم الشتاء ، عززت القوات الأوكرانية مواقعها غرب باخموت في استعداد واضح لانسحاب محتمل.

ومع ذلك ، في وقت متأخر من يوم الإثنين ، قال زيلينسكي إنه في اجتماع لكبار المسؤولين العسكريين سأل قائد التجمع الإقليمي والقائد العام الأوكراني كيف يقترحون المضي قدمًا.

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أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في وقت متأخر من يوم الاثنين أن المدينة والمناطق المحيطة بها تتعرض لـ 'هجمات مستمرة' لأن 'العدو لا يأخذ في الحسبان الخسائر'.

بعد المكاسب الروسية في الأسابيع الأخيرة ، في ذروة هجوم الشتاء ، عززت القوات الأوكرانية مواقعها غرب باخموت في استعداد واضح لانسحاب محتمل.

ومع ذلك ، في وقت متأخر من يوم الإثنين ، قال زيلينسكي إنه في اجتماع لكبار المسؤولين العسكريين سأل قائد التجمع الإقليمي والقائد العام الأوكراني كيف يقترحون المضي قدمًا.

قال قائد قوة المرتزقة فاجنر الروسية ، التي تقود هجوم باخموت ، يوم الاثنين ، إنه بحاجة إلى الجيش النظامي لتزويده بالمزيد من الذخيرة والتعزيزات ودعم التغطية إذا كان سيكسب المعركة.

جاء استئناف مؤسس شركة فاغنر يفغيني بريغوزين وسط مؤشرات على تعميق الخلاف بينه وبين وزارة الدفاع الروسية التي انتقدها بشدة منذ شهور واتهمها بتجويع رجاله عمدًا من الذخيرة ، وهو الادعاء الذي نفته.

وقال في بيان صادر عن خدمته الصحفية 'إنني أطرق كل الأبواب وأطلق ناقوس الخطر بشأن الذخيرة والتعزيزات وضرورة تغطية أجنحتنا'.

'إذا تم تنسيق الجميع ، دون طموح وفساد ونوبات غضب ، وقاموا بهذا العمل ، فسنقوم بإعاقة القوات المسلحة لأوكرانيا. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فسيتم تدمير الجميع.'

بشكل منفصل ، أفادت وكالة رويترز أن كييف وسعت طلب الولايات المتحدة للقنابل العنقودية المثيرة للجدل ليشمل سلاحًا تريد تفكيكه لإسقاط القنابل الصغيرة المضادة للدروع التي تحتويها على القوات الروسية من طائرات بدون طيار ، وفقًا لمشرعين أمريكيين.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي إنه في حين أن أوكرانيا والبيت الأبيض 'تنسقان عن كثب' بشأن المساعدة العسكرية ، ليس لديها 'قدرات جديدة للإعلان عنها'.

باخموط أكثر رمزية من الاستراتيجية ، كما تقول الولايات المتحدة

بعد خسارة الأرض خلال النصف الثاني من عام 2022 ، شنت روسيا هجومًا شتويًا من حرب الخنادق المكثفة ، مستفيدة من مئات الآلاف من جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم في أواخر العام الماضي.

لم يسفر الهجوم الروسي عن أي مكاسب ملحوظة ، حيث فشل في السيطرة على الأرض في مقاطعة لوهانسك إلى الشمال وتكبد خسائر فادحة على وجه الخصوص حول فولدار في الجنوب.

ركزت أوكرانيا بشكل أساسي على الدفاع خلال الأشهر الثلاثة الماضية ، في محاولة لإلحاق خسائر كبيرة أثناء الاستعداد لهجوم مضاد عندما تصل أسلحة جديدة وتجف الأرض الموحلة.

في حديثه للصحفيين في الشرق الأوسط يوم الاثنين ، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إنه لن يتوقع متى أو ما إذا كانت القوات الأوكرانية ستغادر باخموت ، ولكن في حال سقوطها ، 'لن يعني ذلك بالضرورة أن الروس قد غيروا مسار هذا. يعارك'.

قال أوستن: 'أعتقد أنها ذات قيمة رمزية أكثر من كونها قيمة إستراتيجية وتشغيلية'.

وتقول كييف إن خسائر روسيا في محاولتها الاستيلاء على مدينة تحولت بالفعل إلى أنقاض قد تحدد المسار المستقبلي للحرب من خلال تدمير القوة القتالية قبل المعارك الحاسمة في وقت لاحق من هذا العام.

تشير روسيا إلى الحملة على أنها 'عملية عسكرية خاصة' لكنها أعادت بشكل متزايد تأطير الإدانة الأولية لـ 'النازيين' في أوكرانيا لوصفها بأنها قتال ضد 'الغرب الجماعي' الذي يهدد وجوده ذاته.

تصف أوكرانيا والغرب تصرفات روسيا بأنها حرب عدوانية غير مبررة تهدف إلى توسيع الأراضي.

قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ، يوم الاثنين ، إنه أحبط هجومًا بسيارة مفخخة تدعمه أوكرانيا ضد رجل أعمال قومي بارز كان أحد المشجعين لحرب موسكو. ولم يصدر تعليق فوري من أوكرانيا.

الأوكرانيين وزارة الدفاع المرتزقة منطقة دونباس فولوديمير زيلينسكي

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