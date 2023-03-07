انفوجراف ..مواعيد إجراء قرعة الحج فى ال 27 محافظة

أعلنت وزارة الداخلية عن البدء فى إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1444هـ/2023م .

وأضافت وزارة الداخلية أن إجراءات القرعة ستتم خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11/3/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 15/3/2023 .

وذلك على النحو التالي:

- السبت الموافق 11/3/2023

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – أسوان - الشرقية).

-الأحد الموافق 12/3/2023

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (مطروح – الأقصر – الدقهلية – دمياط – القليوبية - الفيوم).

-الإثنين الموافق 13/3/2023

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (البحيرة – قنا – الغربية – بورسعيد – الوادى الجديد - المنيا).

- الثلاثاء الموافق 14/3/2023

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (كفر الشيخ – المنوفية – الإسماعيلية – أسيوط – بنى سويف).

- الأربعاء الموافق 15/3/2023

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (جنوب سيناء – السويس – سوهاج – شمال سيناء– البحر الأحمر).

وكانت أعلنت وزارة الداخلية قبول طلبات التقدم لحج القرعة اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 21/2/2023م حتى يوم الإثنين الموافق 6/3/2023م.