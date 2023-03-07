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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سرقوا مليون جنيه.. القبض على المتهمين بالسطو على مزرعة دواجن بالدقهلية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية من (مالك مزرعة دواجن "كائنة بدائرة المركز" - ونجله مُصاب بطلق نارى" - مقيمان بدائرة المركز) بقيام (3 أشخاص) بالدلوف لداخل المزرعة الخاصة بهما أثناء تواجدهما وتهديدهما بأسلحة نارية والإستيلاء منهما على (مبلغ مالى تجاوز المليون جنيه - هاتف محمول) ، وأثناء قيامهم بالهرب تمكن نجل مالك المزرعة "المصاب" من اللحاق بأحد المتهمين والإمساك به وحال ذلك أطلق المتهم عيار نارى تجاهه محدثاً إصابته إلا أنه تمكن من الإمساك به وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) وضُبط بحوزته (بندقية آليه - عدد من الطلقات لذات العيار).

 شكلت فريق بحث بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة المتهم المضبوط بالاشتراك مع (5 أشخاص آخرين "لأربعة منهم معلومات جنائية" مقيمين بنطاق محافظتى الدقهلية والإسكندرية) .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه وقرر أحدهم أنه نظراً لعمله بمزارع الدواجن بذات المنطقة الكائن بها مزرعة المجنى عليهما وعلمه بمواعيد بيع الدواجن وحيازتهما لمبالغ مالية عقد العزم على سرقتهما وفى سبيل تنفيذ مخططه قام بالإتفاق مع باقى المتهمين على إرتكاب الواقعة ، كما تم بإرشادهم ضبط (" جزء من المبلغ المستولى عليه" ، والسيارة والسلاح النارى المستخدمين فى إرتكاب الواقعة) ، كما أرشد أحدهم  عن أسلحة نارية أخرى كان يحتفظ بها ولم تستخدم فى إرتكاب الواقعة وهى كالآتى ( 2 بندقية آلية – رشاش – 6 خزائن – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة).

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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