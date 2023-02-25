وزارة الداخلية تتلقى التقديم على حج القرعة.. تفاصيل

استعرضت مقدمة برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي إم سي الفضائية أهم الأخبار المحلية ومن أهمها قرار وزارة الداخلية بعدم التقديم لحج القرعة هذا العام لمن سبق لهم الحج قبل ذلك.

وقامت وزارة الداخلية بالإعلان عن التقديم لحج القرعة وذلك حتى يوم 6 مارس المقبل وذلك بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن على جميع أنحاء الجمهورية أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية على الإنترنت او من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك وهذا من خلال إجراء قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لكافة المتقدمين بمديريات الأمن وفقاً للجدول الزمني الذي ستعلنه الوزارة .