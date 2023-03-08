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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

5 كيلو حشيش.. حبس تاجري مخدرات بالقاهرة قبل ترويجهم

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة ٥ كيلو حشيش قبل ترويجها على عملائهم بالقاهرة.

وكلفت جهات التحقيق إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها، وتكليف رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.


وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط تاجرى مخدرات عثر بحوزتهما علي كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها علي عملائهم بالقاهرة .

حيث تم ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما "مستأجرة" وبحوزتهما كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 5 كيلو جرام  و2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهم للمادة المخدرة بقصد الإتجار والهاتفي المحمول لتسهيل الإتصال بعملائهم.

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