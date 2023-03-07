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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمنشاة في سوهاج

صدى البلد

تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن التصدي لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء، قاد اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد للمحافظة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة.

والأراضي الزراعية، بمركز ومدينة المنشاة، بحضور اللواء أحمد فجر نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، وعبد القادر عيسى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة.

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محافظة سوهاج

استهدفت الحملة قرى "الزوك الشرقية، والزوك الغربية، وكوم بدار، والباجية بالشيخ يوسف، والحريزات الغربية"، وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 6 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، بمساحة 716 مترا، وشملت إزالة قواعد وسملات وأعمدة خرسانية، ومباني بالطوب الأحمر، بإستخدام معدات الوحدة المحلية.

وأكد السكرتير العام المساعد، على مواجهة كافة أنواع التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، والبناء المخالف بنطاق المحافظة بكل حسم، والحفاظ على حقوق الدولة وحقوق المواطنين، لافتا إلى استمرار حملات الإزالة؛ للقضاء على كافة أشكال التعديات بجميع مدن وقرى وأحياء المحافظة.

 

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