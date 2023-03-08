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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مختلف.. الأمير هاري يستمر بمهاجمة الأسرة الملكية في بريطانيا

الامير هاري
الامير هاري

يستمر الأمير هاري في إثارة الجدل بسبب تعليقاته عن تصرفات الأسرة الملكية في بريطانيا منذ وقت رحيله عنها مع زوجته ميجان ماركل والانتقال للعيش في الولايات المتحدة الامريكية.

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وبحسب ما ورد في وكالة الأنباء الفرنسية، قال الأمير هاري خلال مقابلة مطولة مع متخصص في معالجة الصدمات، إن تدخين الحشيش ساعده في تخطي مشكلاته داخل الأسرة.

كما كشف هاري أنه كان يشعر دائماً بأنه «مختلف قليلاً» عن سائر أفراد العائلة الملكية البريطانية.

وكان قد أخبر هاري البالغ 38 عاماً، الطبيب غابور مايت، أنه بعد نشأته في «أسرة مفككة»، فإنه يبذل قصارى جهده حتى لا ينقل أي «صدمات» إلى أطفاله.

وتأتي هذه المحادثة بعد نشره في يناير كتاب مذكرات مثيراً للجدل بعنوان سبير او الاحتياطي، يسرد فيه قصصاً عن مراهقته التي تناول خلالها المخدرات والكحول، وتفاصيل انهيار علاقته بوالده الملك تشارلز الثالث، وشقيقه وليام.

وقال هاري في هذه المقابلة التي بُثت على الهواء، بحسب وسائل إعلامية عدة: «طوال حياتي، منذ الصغر، كنت أشعر بأني مختلف قليلاً عن سائر أفراد عائلتي».

 وأضاف: «كنت أشعر بأني غريب» في هذه البيئة، «وأعلم أن والدتي (الأميرة الراحلة ديانا) شعرت بالأمر نفسه». ولفت إلى أن زوجته ميجان أنقذته من هذا الوضع، واصفاً إياها بأنها «كائن استثنائي» أتى «من عالم مختلف لمساعدتي». 
 

الامير هاري الأسرة الملكية

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