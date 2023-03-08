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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشعب الفلسطيني يستنكر الأحداث الأخيرة في جنين ويحتج بمدينة رام الله

الشعب الفلسطيني يحتج
الشعب الفلسطيني يحتج على جنين

أفادت وكالة أنباء فلسطين "وفا" أمس الثلاثاء، بأن هناك وقفة احتجاجية شارك فيها المئات من أبناء الشعب الفلسطيني، وسط مدينة رام الله استنكاراً لما حدث من مجزرة في مدينة جنين، ودعماً للأسرى سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وحضر وشارك في الوقفة أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة "فتح" الفلسطينية، وممثلون عن مؤسسات الأسرى والفعاليات الوطنية والمجتمعية الفلسطينية في رام الله.

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وقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، إن هذه الوقفة جاءت تلبية لدعوة لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الذين أعلنوا العصيان في سجونهم احتجاجاً على حكومة الاحتلال الإسرائيلي والقوانين الظالمة والتي تأتي في مقدمتها قانون إعدام الأسرى وانتهاك حقوق الأسرى وحرمانهم من أبسط حقوقهم.

وأضاف الأحمد أن الوقفة تأتي أيضاً اعتراضاً على الجرم الذي قام جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم على مدينة جنين ومخيمها، والتي استخدمت قوات الاحتلال فيها الطائرات والقذائف، ما أسفر عنه من استشهاد ستة مواطنين إلى جانب عدد كبير من الإصابات.

من جانبه، قال نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، صبري صيدم، إن الوقفة تدعم فيها شعب فلسطين في جنين ورفضاً للسياسة الظالمة  للاحتلال الإسرائيلي، وتأكيداً أن الشعب الفلسطيني “كالجسد الواحد”.

وأضاف أن الوقفة رسالة إسناد للأسرى في سجون الاحتلال، حتى لا يشعروا بأنهم يقفون في الميدان دون الدعم الفلسطيني المطلوب لخطواتهم النضالية.

و قال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، إن استباحة الدم الفلسطيني متواصلة من قبل حكومة اليمين الإسرائيلية المتطرفة، وإن الوقفة تتزامن مع وقفات في كافة المحافظات استجابة لنداء لجنة الطوارئ العليا داخل سجون الاحتلال، واستنكاراً لما يعانيه الأسرى من انتهاكات وعقوبات جماعية واهمال طبي متعمد، واستصدار قوانين عنصرية ضد الحركة الأسيرة.

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