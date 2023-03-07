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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأردنية: هجوم الاحتلال الإسرائيلي على جنين يؤدي إلى مزيد من التدهور

وزارة الخارجية الأردنية
وزارة الخارجية الأردنية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الأردنية في بيان اليوم الثلاثاء، ونشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع "تويتر" ، الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة على المدن الفلسطينية المحتلة، والاعتداءات المستمرة عليها، وآخرها الهجوم على مدينة جنين اليوم.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي، على الموقف الأردني بضرورة وقف التصعيد والحملات ضد الشعب الفلسطيني بشكل فوري، وحذر من استمرار هذه الحملات ضد الشعب الفلسطيني وسيؤدي إلى مزيد من التدهور، وتوسيع دوامات العنف ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأردنية، على ضرورة التحرك الفوري لوقف الأجراءات الأحادية وحماية حل الدولتين عبر وقف جميع هذه الحملات والجراءالت الإسرائيلية الغير شرعية والغير قانونية، أجراء مفاوضات فاعلة لتحقيق السلام العادل الشامل لدولة فلسطين.

واستشهد ستة مواطنين فلسطينين اليوم، وأصيب 23 آخرون، أحدهم إصابته وصفت بالخطيرة، في هجوم جديد ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشهداء هم: محمد وائل غزاوي (26 عاما) من مخيم جنين، و‏‎طارق زياد مصطفى ناطور (27 عاما) من مدينة جنين، و‏‎زياد أمين الزرعيني (29 عاما) من مدينة جنين، و‏‎عبد الفتاح حسين خروشة (49 عاما) من مخيم عسكر بنابلس، ومعتصم ناصر صباغ (22 عاما) من مخيم جنين، ومحمد أحمد سليم خلوف (22 عاما) من بلدة برقين بمحافظة جنين، بينما أصيب 23 آخرون بالرصاص الحي، بينهم إصابة خطيرة في البطن.

وباستشهاد المواطنين الستة، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقَوا منذ بداية العام الجاري برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين إلى 74 شهيدا، بينهم 4 برصاص المستوطنين، و14 طفلا، وأربعة مسنين، وأسير في معتقلات الاحتلال.

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