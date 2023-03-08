اخبار التعليم| البحوث الفلكية تنظم ندوة للحديث عن يوم المرأة العالمي.. جامعة عين شمس تواصل مهرجان دكان الفرحة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



ينتهي الجمعة المقبل.. تفاصيل تقديم للبحث العلمي بمقترحات بحثية جديدة



اعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في إطار بروتوكول التعاون العلمى والتكنولوجى بين الأكاديمية والمؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية الصينية للأعوام 2023- 2025، بتاريخ 10/3/2022 عن بدء تلقي مقترحات بحثية في ضوء البروتكول الموقع .

‎لخدمة 5 آلاف طالب وطالبة.. جامعة عين شمس تواصل مهرجان دكان الفرحة

تواصل جامعة عين شمس اليوم النسخة الثالثة من مهرجان دكان الفرحة بجامعة عين شمس الذي ينظمه صندوق تحيا مصر برئاسة اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذي للصندوق بالتعاون مع الجامعة ويستمر المعرض حتى الجمعة 10 مارس.



البحوث الفلكية تنظم ندوة الحديث عن يوم المرأة العالمي في الفلك

ينظم المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم، يوم المرأة العالمى في الفلك، بالتعاون مع كل من الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء واللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء، لجنة التوعية بالإتحاد الدولى الفلكى.



فتح باب الحجز في الدورة التدريبية بكافة اللغات بـ «آداب حلوان»

أعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز في الدورة التدريبية بكافة اللغات ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز.