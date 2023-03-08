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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحوث الفلكية تنظم ندوة الحديث عن يوم المرأة العالمي في الفلك

صدى البلد

ينظم المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم، يوم المرأة العالمى في الفلك، بالتعاون مع كل من الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء واللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء، لجنة التوعية بالإتحاد الدولى الفلكى.

وأوضح المعهد أن يوم المرأة العالمى  فى الفلك  11 فبراير -8 مارس، يوم  الأربعاء  8 مارس   2023، وتقام الاحتفالية عبر زوم   تمام  الساعة  السادسة مساءا   بتوقيت   القاهرة عبر رابط الزووم:

https://us02web.zoom.us/j/84081075692?pwd=TitQbXl1eThxUlNZSDFFKzFNaFFwdz09

البحوث الفلكية يهاجم خبراء الأبراج: علم زائف

وكان قد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن أخر استعدادات المركز لإنشاء أول تلسكوب لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائى والاجسام القريبة من الأرض بإستخدام تقنية الليزر.

وقال المعهد البحوث الفلكية في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "وصلت الى المعهد أول شحنة من القبتين 8متر وفى انتظار وصول الجزء الثانى غداً استعداداً لوصول أول تلسكوب لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائى والأجسام القريبة من الأرض بإستخدام تقنية الليزر وتقنية الرصد البصرى بمدى ارتفاع 40 ألف كيلو متر.

ويبلغ قطر التلسكوب 120 سم وهو الأول من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط بالتعاون مع دولة الصين ليكون بديلاً عن الوحدة الحالية التى يرجع عمرها لعام 1964 وهي أقدم المحطات وكانت الوحيدة بأفريقيا حتى عام 2002، ويتبع التلسكوب معمل الفضاء بالمعهد.

وعلي جانب آخر هاجم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفزقية جميع من يشغلون بالهم ويقوموا بالنصب تحت مسمي التنجيم ومعرفة الأبراج وتحديد الشخصية من خلال حركة النجوم والكواكب، كما نفي إمكانية أن تكون حركة الكواكب متسببة في تحديد مصير الشخص وسلوكه وطباعة.

وكتب المعهد القومي للبحوث الفلكية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: أنه لا يوجد اي علم  مسمي بعلم الأبراج وأنه لا يوجد أي دليل علمي علي هذا العالم الكاذب الزائف" علم الأبراج هو من العلوم الزائفة وليس له أى إثبات علمي".

وأشار المعهد الي ان النجوم ليست لها تأثير علينا وأنها ليست ثابته فكيف يكون لها تأثير علينا "حتي أن ترتيب نجوم الأبراج في السماء فوق رؤوسنا قد تغيّر منذ أن تم رصدها قبل 3 آلاف عام،فالترتيب الحالي للأبراج مع الشهور غير صحيح، ‏كما أن المجموعات النجمية كانوا 13 مجموعة حذفوا منها مجموعة لتتوافق مع عدد شهور السنة 12".
 

المراة يوم المرأة العالمي يوم المرأة العالمى في الفلك المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التوعية بالإتحاد الدولى الفلكى الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء علوم الفضاء

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