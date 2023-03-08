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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اتحاد طلاب هندسة القاهرة يعقد نهائي مسابقة العباقرة.. اليوم

طلاب
طلاب

أعلنت اللجنة الثقافية باتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة، عن عقد مسابقة العباقرة اليوم .

والذي سيُقام اليوم الأربعاء الموافق 8 مارس الساعة 12 ظهرًا في قاعة نادي الكلية الاجتماعي، وسُتقام المباراة بين فريق أحفاد البيروني (عبدالرحمن محمد صلاح، عبدالرحمن محمود سعد، عبدالرحمن محمد عبدالمنعم، ومصطفى محمد مصطفى) وفريق مانشستر مصر (عبدالرحمن خليل، علي ماجد، مينا عادل، وكريم وليد)

كما أعلن اتحاد طلاب كلية الهندسة ، أن قبل المباراة  سيتم تحديد المركزين الثالث والرابع الساعة 11 صباحًا بين فريق OP-Amps وفريق Nitro.

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جامعة القاهرة 

واختتمت جامعة القاهرة فعاليات المهرجان الكشفي والإرشادي لجوالي وجوالات الجامعة، والذي أقيم تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، تحت شعار " نحو جامعة خضراء" فبراير 2023 بمخيم إدارة الجوالة والخدمة العامة بملاعب الجامعة وبمشاركة 14 كلية من كليات الجامعة.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الجامعة تحرص على تنفيذ مثل هذه الفعاليات والأنشطة الطلابية المختلفة والتي تساهم في تأهيل الكوادر الشبابية للمشاركة في التنمية المجتمعية المستدامة، مشيرًا إلى أن مشاركة الطلاب في أنشطة الجوالة تسهم بشكل إيجابي في إعلاء قيم التطوع والخدمة العامة، وتؤدي لرفع الروح المعنوية لديهم، وتنمي روح التعاون فيما بينهم، بالإضافة إلى صقل مهارات الاعتماد على النفس والعمل بروح الفريق، لافتًا إلى أن أنشطة الجوالة ليست مجرد نشاط من الأنشطة الأحادية ولكنها مجمع للأنشطة الطلابية المختلفة.

اللجنه الثقافيه طلاب كلية الهندسة مسابقة العباقرة جامعة القاهرة كلية الهندسة إتحاد طلاب

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