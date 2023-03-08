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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت تؤكد الحرص على تمكين المرأة وتعزيز حقوقها وحمايتها

اليوم العالمي للمرأة
اليوم العالمي للمرأة

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة الكويتية مي البغلي حرص القيادة السياسية الكويتية على تمكين المرأة وتعزيز حقوقها دعما لدورها الحيوي في النهضة.
وقالت البغلي - في كلمة ألقتها أمام جلسة مجلس الأمن الدولي والمنعقدة تحت عنوان (المرأة والسلام والأمن ..نحو الذكرى الـ25 لإصدار قرار مجلس الأمن 1325 ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية مساء أمس الثلاثاء - إن دولة الكويت تولي مسألة النهوض بالمرأة الكويتية وتمكينها وتعزيز حقوقها وحمايتها اهتماما بالغا، حيث رأت أن المرأة الكويتية تزداد مكاسبها عاما بعد عام في هذا الإطار وخاصة منذ أن نالت حقوقها السياسية. 
وأضافت أن هذا اليوم يشكل مناسبة للتذكير بأنه لا يزال هناك المزيد من الجهود التي يجب بذلها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي من أجل تمكين النساء وتعزيز وحماية حقوقهن والعمل على ضمان إيصال أصواتهن ومشاركتهن في عملية صنع القرار وتقليص الفجوة بين الجنسين.
وقالت في الوقت الذي تعصف بعالمنا اليوم تحديات وأزمات بما فيها النزاعات المسلحة وتغير المناخ والكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية والمالية وانعدام الأمن الغذائي وغيرها من التحديات الجسام، لا بد أن نستذكر أن تلك التحديات المترابطة والمتشابكة والمعقدة لها آثار مباشرة على الحياة المعيشية لمئات الملايين من البشر خاصة النساء والفتيات.
وأكدت أن هذا الأمر يوجب إيلاء النساء والفتيات مزيدا من الاهتمام والوقت والجهد والعمل من أجل الوصول إلى تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وهو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات.
 

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