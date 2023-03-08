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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستشار رئيس الجمهورية يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بدمياط |صور

حياه كريمه بدمياط
حياه كريمه بدمياط

ترأس الفريق محمد فريد حجازى مستشار السيد رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مؤتمرًا  للوقوف على آخر المستجدات بكل قطاع ونسب التنفيذ، جاء بحضور واسع من ممثلى الوزارات والهيئات المعنية وقيادات محافظة دمياط و ممثلى الأجهزة التنفيذية بها وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى مرحلتها الأولى والمدرج بها تطوير ٢٨ قرية بإجمالى ٢١٩ تابعًا بمركز كفر سعد..

واستهلت "محافظ دمياط" اللقاء بالترحيب بالفريق حجازى على أرض محافظة دمياط موجهة الشكر له على حرصه المستمر لمتابعة معدلات التنفيذ أولا بأول ومناقشة كافة المعوقات وتذليلها  ، كما نقلت تحيات وتقدير شعب المحافظة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدة أن المشروع القومى" حياة كريمة" يُعد مبادرة غير مسبوقة تعكس اهتمام القيادة السياسية، بالمواطنين بكافة المناطق  لما تستهدفه من تطوير شامل للريف المصرى ،كما لفتت إلى أن قرى كفر سعد شهدت طفرة جديدة بكافة الخدمات فى إطار المبادرة  ليأتى ذلك استكمالا لما شهدته دمياط من اهتمام كبير من الدولة بجميع النواحي ..

ووجه مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة، الشكر إلى محافظ دمياط على جهودها المبذولة للدفع بمعدلات التنفيذ ،مؤكدا على أهمية التنسيق بين كافة الجهات للاسراع بالخطوات التنفيذية بمشروعات المبادرة والتى يتم تنفيذها من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى الجهاز المركزى للتعمير والهيئة القومية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدًا أنه يتم متابعة الموقف اولا بأول لاستكمال محاور المرحلة الأولى من المشروع القومى العملاق المقرر الإنتهاء منها خلال الأشهر القادمة ..

وأكد الفريق حجازى على ضرورة الدفع بمعدلات التنفيذ بالمشروعات الجارى تنفيذها بقطاعات الصرف الصحي والصحة و سكن كريم ،موجهًا بسرعة تنفيذ الشبكات و الوصلات المنزلية بالقرى التى تم انتهاء اعمال الصرف الصحي بها ، كما أكد على بدء التشغيل التجريبي للمشروعات المنتهية و التاكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة خلال أعمال الاستلام ، موجهًا بسرعة استكمال أعمال شبكات المرافق لتنفيذ عمليات رصف الطرق..

وناقش الفريق محمد حجازى و الدكتورة منال عوض، مع ممثلى القطاعات المختلفة، الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة التى يصل اجماليها ٥٨٨ مشروعًا بقطاعات المرافق من مياه شرب وصرف صحى وغاز طبيعى و اتصالات وكهرباء ، و كذا المنشآت الخدمية بقطاعات الصحة و الشباب والرياضة و التعليم و المجمعات الحكومية والزراعية والتضامن الاجتماعي و أيضًا مشروعات تبطين وتأهيل الترع والكبارى و إنشاء أسواق ومواقف حضارية ووحدات إطفاء و كذلك ٦ عمارات سكنية بمشروع سكن كريم ونقاط الإسعاف و كذلك تطوير مكاتب البريد ونقاط الشرطة والسكك الحديدية و رفع كفاءة شبكات الطرق وابراج المحمول  ، حيث تم الانتهاء من ٣٠٢ مشروع ،وفى هذا السياق ، تم استعراض نسب التنفيذ وبحث كافة المعوقات التى قد تبطىء نسب التنفيذ وآلية إيجاد حلول لتخطيها، لتحقيق طفرة بمعدلات التنفيذ خلال الفترة القادمة ، وذلك من خلال وضع خطة محددة تتضمن عدة محاور لاستكمال أعمال التنفيذ والانتهاء منها وفقًا لمخطط زمني محدد .

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دمياط المجتمعات العمرانية مبادرة حياة كريمة الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرة الرئاسية شبكات المرافق رصف الطرق محافظة دمياط الاجهزة التنفيذية

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