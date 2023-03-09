عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراجع بسيط في سعر الذهب عالميا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تراجعت أسعار الذهب بصورة طفيفة عند تسوية تعاملات جلسة أمس الأربعاء، بعدما تكبد المعدن الأصفر ثاني أكبر خسائر يومية في 2023 يوم الثلاثاء.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.1% أو 1.4 دولار إلى 1818.6 دولار للأونصة، بعدما فقد 34.6 دولار يوم الثلاثاء.

وفي اليوم الثاني لشهادته أمام الكونجرس، قال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي إن البنك لم يتخذ أي قرار حول وتيرة زيادة الفائدة في اجتماع مارس الجاري، مشددًا على أن الاجتماع سيعتمد على البيانات.

رئيس الفيدرالي الأمريكي: قد نحتاج إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة

هبوط حاد في أسعار الذهب بعد تصريحات الفيدرالي الأمريكي

رفع الفائدة

كرر باول رسالته التي أعلنها يوم الثلاثاء بأن الاحتياطي الفيدرالي يرجح رفع أسعار الفائدة أعلى مما كان متوقعا في السابق وأنه قد يتحرك بوتيرة أسرع إذا استمرت الأرقام تشير إلى قوة النشاط الاقتصادي. لكنه حاد قليلا يوم الأربعاء عن تصريحاته المعدة سلفا ليعيد صياغة بيانه بإضافة أن البنك "لم يتخذ أي قرار".

وقال: "إنني أشدد على أن قرارا لم يتخذ بعد بشأن ذلك – ولكن، إذا أشارت البيانات الإجمالية إلى ما يبرر تسريع الإجراءات التقشفية، فسنكون مستعدين لزيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة".

في إشارة إلى أحدث قراءة لفرص العمل في الولايات المتحدة التي صدرت مع بدء شهادته يوم الأربعاء بالإضافة إلى تقرير التوظيف لشهر فبراير الذي سيصدر يوم الجمعة وبيانات أسعار المستهلكين في 14 مارس، قال باول: "لدينا بعض البيانات المهمة التي ستصدر قريبا".

الفيدرالي الأمريكي: لم نتخذ أي قرار بشأن مقدار الزيادة بأسعار الفائدة

الفيدرالي الأمريكي.. أستاذ اقتصاد: محاربة التضخم برفع أسعار الفائدة معركة خاسرة.. فيديو

ويعقد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعهم في 21 و22 مارس، حيث سيقومون بتحديث التوقعات الاقتصادية الفصلية. وقد توقعوا في ديسمبر الماضي بلوغ أسعار الفائدة ذروتها عند مستوى 5.1% هذا العام، وفق متوسط توقعاتهم.

رفع المستثمرون رهاناتهم على أن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس عندما يجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر بدلا من مواصلة وتيرة زيادتها ربع نقطة مئوية التي أقرها في الاجتماع السابق. وتوقعوا أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ، وأن يبلغ سعر الفائدة المعياري لدى البنك ذروته عند حوالي 5.6% هذا العام، ارتفاعا من 5.5% في توقعات يوم الإثنين الماضي.

الولايات المتحدة أسعار الذهب العقود الآجلة الذهب أخبار أسعار الذهب أخبار الذهب اليوم أخبار انخفاص الذهب الاحتياطي الفيدرالي الفائدة سعر الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الفراخ الآن في مصر|مفاجأة غير متوقعة بالدواجن والبيض يبدأ بـ85 جنيهًا

مفاجأة.. اتحاد الكرة يعلن القرار النهائي في عقوبة إيقاف كهربا 8 مباريات

130 جنيهًا.. الذهب ينهار عالميًا وهذا سعر عيار 21 الآن في مصر

المطر راجع تاني .. الأرصاد تحذر المواطنين من هذا الموعد

دموعه في عينيه | أحمد موسى يتأثر على الهواء لهذا السبب

احذروا.. إضافة الملح للماء عند سلق المكرونة خطير جدا

مفاجأة سعيدة للأهلاوية في حالة التعادل مع صن داونز

طالع ولا نازل ؟ مفاجأة في أسعار الأرز بـ شهر رمضان 2023

موضوعات متعلقة

الفيدرالي الأمريكي: لم نتخذ أي قرار بشأن مقدار الزيادة بأسعار الفائدة

الفيدرالي الأمريكي.. أستاذ اقتصاد: محاربة التضخم برفع أسعار الفائدة معركة خاسرة.. فيديو

رئيس الفيدرالي الأمريكي: قد نحتاج إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة

هبوط حاد في أسعار الذهب بعد تصريحات الفيدرالي الأمريكي

ارتفاع الدولار عالميا بعد شهادة رئيس الفيدرالي الأمريكي

ترشيحاتنا

القاهرة تسجل 24.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 9 مارس 2023

بيان عاجل من هيئة الأركان الأوكرانية بشأن الهجمات الروسية

حكم قراءة القرآن بسرعة في الصلاة وهل ينقص من الثواب.. الإفتاء توضح

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 9-3-2023

كل يوم مظاهرة.. ثورة الشباب في فرنسا ضد أزمة نظام التقاعد

تراجع بسيط في سعر الذهب عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على خطى إلهام شاهين.. هالة صدقى تثير الجدل بتوب شفاف عرضها للانتقاد

بخصر نحيف.. أصالة تثير ضجة على السوشيال ميديا: "ده فوتوشوب"

لتحضيرات رمضان.. طريقة كريب مالح بحشوة الدجاج

قبل رمضان.. طريقة تحضير أصابـع البطاطس بالجبن

فيديو

175 ألف جنيه.. تفاصيل سداد رسوم حج القرعة

مواجهة قوية .. ماذا حدث بين العالم الهولندي ومهندس ناسا حول الزلازل؟

مفاجأة مدوية.. ثنائي الزمالك الشباب على أعتاب الأهلي| فيديوجراف

القديمة تحلى.. رجل يترك عروسه يوم زفافه ويحتضن زوجته الأولى |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ