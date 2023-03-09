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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار السيارة بايك X7 موديل 2023 الجديدة| صور

صدى البلد

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية بايك عن زيادة جديدة في أسعار سيارة الكروس أوفر الأنيقة بايك X7 موديل 2023، وتتوفر السيارة في مصر بفئة واحدة فقط وبلغت قيمة الزيادة الجديدة 100 ألف جنيه.

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بايك X7 موديل 2023

محرك بايك X7 موديل 2023

حصلت السيارة بايك X7 موديل 2023 على محرك بسعة 1500 سي سي، رباعي الأسطوانات تيربو، يضخ طاقة اجمالية تصل الى 188 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 275 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي DSG يتألف من 7 سرعات، ونظام جر أمامي، ويبلغ متوسط استهلاكها للوقود 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

بايك X7 موديل 2023

قياسات وأبعاد السيارة بايك X7 موديل 2023

الطول الكلي: 4710 مم

العرض الكلي: 1892 مم

الارتفاع الكلي: 1715 مم

قاعدة العجلات: 2800 مم

سعة خزان الوقود: 63 لتر

الارتفاع عن الأرض: 200 مم

بايك X7 موديل 2023

تتوفر السيارة بايك X7 موديل 2023 بالعديد من أنظمة الترفيه ومساعدة الساق أبرزها شاشة 12.3 بوصة لعرض الوسائط، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام صوتي فاخر، وقفل مركزي، بالإضافة إلى مكيف هواء اوتوماتيكي مدعوم بشاشة للتحكم، وفتحة سقف بانوراما.

 

حصلت السيارة بايك X7 موديل 2023 على العديد من وسائل الأمن والسلامة وأنظمة الترفيه مثل خاصية الركن الذاتي، ومثبت سرعة، ومكابح ABS مانعة للانغلاق، ومنظومة الوسائد الهوائية، وعدد 12 حساس حركة، و8 كاميرات للمتابعة.

 

أسعار السيارة بايك X7 موديل 2023

يبلغ سعر السيارة بايك X7 موديل 2023 نحو 1,390,000 جنيه بدلاً من  1,290,000 جنيه.

 

 

بايك X7 الكروس اوفر بايك X7 موديل 2023 DSG بايك

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