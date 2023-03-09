عملاق الدفع الرباعي.. سعر تويوتا راف فور بالسوق المصري| صور

كشفت العلامة التجارية اليابانية تويوتا عن زيادة جديدة لأسعار السيارة الرياضية الفارهة راف فور، وبلغت قيمة الزيادة 750 ألف جنيه، وتقدم في السوق المصري بفئة واحدة فقط بنظام دفع رباعي قوي، وتأتي مزودة بأحدث التقنيات ووسائل الأمن والسلامة وأنظمة مساعدة السائق.

تويوتا راف 4 موديل 2022

مواصفات السيارة تويوتا راف 4 موديل 2022

تأتي السيارة تويوتا راف 4 موديل 2022 في السوق المصري بمحرك سعة 2500 سي سي، رباعي الأسطوانات، يضخ قوة قصوى تصل الى 203 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 243 نيوتن.متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 8 سرعات، ونظام دفع رباعي.

تستهلك السيارة تويوتا راف 4 موديل 2022 نحو 8.7 لتر من البنزين تقريباً عند قطع مسافة تصل الى 100 كيلومتر، وتبلغ سعة خزان القود 55 لتر.

تويوتا راف 4 موديل 2022

قياسات وأبعاد السيارة تويوتا راف 4 موديل 2022

الطول الكلي: 4610 مم

العرض الكلي: 1864 مم

الارتفاع الكلي: 1742 مم

قاعدة العجلات: 2690 مم

مساحة التخزين الخلفية: 1065 لتر

تويوتا راف 4 موديل 2022

تأتي سيارة تويوتا راف 4 موديل 2022 بواجهة أمامية مزودة بمصابيح LED، وإضاءة نهارية، وكشافات ضباب أمامية، بالإضافة إلى المرايا الخارجية بلون الهيكل بتحكم كهربائي و نظام الدخول الذكي للسائق و الراكب الأمامي، و سقف بانوراما، مع إشارات انعطاف وإمكانية طيها كهربائيا.

تويوتا راف 4 موديل 2022

أسعار السيارة تويوتا راف 4 موديل 2022

تتوفر السيارة تويوتا راف 4 موديل 2022 في السوق المصري بفئة واحدة فقط وبلغ سعرها 2 مليون و 950 ألف جنيه، حيث بلغت قيمة الزيادة نحو 750 ألف جنيه.