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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار تاريخي من إدارة ليفربول بشأن محمد صلاح في الموسم المقبل.. تفاصيل

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف تقرير صحفي، عن مفاجأة بشأن عقد النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

وبحسب شبكة “ليفربول إيكو”، فإن إدارة ليفربول ستلغي بند المكافآت من عقود جميع لاعبي ليفربول في الموسم المقبل، باستثناء النجم المصري محمد صلاح، الذي سيحصل على مكافآت وفقا لعقده الجديد الموقع في يوليو الماضي.

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وأضافت الشبكة الإنجليزية، أن القرار يأتي ضمن خطة إدارة نادي ليفربول من أجل توفير الأموال لدعم النادي بصفقات قوية في الصيف المقبل وإعادة بناء الفريق.

كان محمد صلاح جدد عقده مع نادي ليفربول في شهر يوليو الماضي، حتى صيف 2025.

أرقام محمد صلاح

يذكر أن محمد صلاح انفرد بلقب الهداف التاريخي في مسابقة الدوري الإنجليزي “بريميرليج برصيد 129 هدفا، بعد تسجيل هدفين في مرمى مانشستر يونايتد، الأحد الماضي، ليتجاوز روبي فاولر صاحب الـ 128 هدفا.

وخاض النجم المصري محمد صلاح 37 لقاء بقميص ليفربول في مختلف المسابقات هذا الموسم، أحرز 22 هدفا وصنع 11 هدف.

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