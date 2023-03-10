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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من روما .. إطلالة رومانسية لـ جويل مردينيان برفقة زوجها

جويل مردينيان وزوجها
جويل مردينيان وزوجها

شاركت خبيرة التجميل والإعلامية اللبنانية جويل مردينيان متابعيها مجموعة من الصور برفقة زوجها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام ".


وظهرت جويل مردينيان اثناء قضاء اجازتها فى روما رفقة زوجها في أوضاع رومانسيه مما لفت انتباه متابعيها.


نبذة عن جويل ماردينيان

تعتبر جويل سيدة أعمال وخبيرة تجميل ومذيعة لبنانية ولدت سنة 1977 فى بيروت بلبنان والدتها خبيرة التجميل صوفيا مردينيان تحمل الجنسية الإيطالية إلى جانب جنسيتها اللبنانية.


التحقت بمعهد "غريت بينت" في لندن لدراسة التجميل الذى ورثت فنه من والدتها، ولم تكتفِ جويل بالماكياج والتجميل بل تعرفت على أهم وأشهر دور ومصممي الأزياء في أوروبا لتدخل هذا المجال وتبرُع به أيضًا.

 

ذاعت شهرتها فى البلاد العربية من خلال تقديم برنامجها الذي يحمل إسمها "جويل" على قناة MBC


انتقلت جويل ماردينيان من لندن إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2004 لبدء مسيرتها التلفزيونية في قناة “ام بي سي” حيث قدمت برنامجًا مختصًا بالرياضة في البداية، وبعد ذلك تم اختيارها من قبل القناة نفسها “ام بي سي” لتقدم برنامجًا خاصًا بالجمال والذي حمل اسم “بصراحة أحلى”  ثم تم تغييره لاسم “مع جويل أحلى”،


مسيرة جويل مردينيان

 
جويل مردينيان مذيعة لبنانية ومقدمة برنامج "جويل" على قناة “أم بي سي”، وكانت جويل مردينيان سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج، ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.

 
جويل مردينيان مذيعة لبنانية ومقدمة برنامج "جويل" على قناة “أم بي سي”، وكانت جويل مردينيان سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج، ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.

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IMG_٢٠٢٣٠٣٠٩_١٨٠٤٥٩
إطلالة رومانسية الإعلامية اللبنانية جويل مردينيان مسيرة جويل مردينيان زوج جويل مردينيان خبيرة تجميل

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