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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة اليوم السبت 11 مارس 2023.. وما يقال بعد الانتهاء من التشهد

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يبحث الكثيرون عن مواقيت الصلاة اليوم السبت 11 مارس 2023 بالقاهرة وبعض المحافظات، وذلك إيماناً بأن المحافظة على الصلاة في وقتها هو أمر إلهي يعظم معه الحصول على الأجر كاملاً.

وقد أمر المولى تبارك وتعالى عباده بالحفاظ على الصلاة وأداءها في مواقيتها يقول تعالى:"فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا". قال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: أي مفروضا . وكذا روي عن مجاهد، وسالم بن عبد الله، وعلي بن الحسين، ومحمد بن علي، والحسن، ومقاتل، والسدي، وعطية العوفي .
وقال عبد الرزاق، عن معمر  عن قتادة: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا) قال ابن مسعود: إن للصلاة وقتا كوقت الحج. وقال زيد بن أسلم: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا) قال : منجما ، كلما مضى نجم ، جاءتهم يعني : كلما مضى وقت جاء وقت.

وفي التقرير التالي نوضح مواقيت الصلاة اليوم السبت 11 مارس 2023 بالقاهرة وبعض المحافظات وفق ما أقرته الهيئة العامة للمساحة.

الصلاة

وجاءت مواقيت الصلاة بالقاهرة كالتالي:

الفجْر ٤:٤٤ ص
الشروق ٦:١٠ ص
الظُّهْر ١٢:٠٥ م
العَصر ٣:٢٨ م
المَغرب ٦:٠٠ م
العِشاء ٧:١٨ م

وجاءت مواقيت الصلاة بالإسكندرية كالتالي:
الفجْر ٤:٤٨ ص
الشروق  ٦:١٦ ص
الظُّهْر ١٢:١١ م
العَصر ٣:٣٣ م
المَغرب ٦:٠٥ م
العِشاء ٧:٢٣ م

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وجاءت مواقيت الصلاة بالمنصورة كالتالي:
الفجْر ٤:٤٣ ص
الشروق ٦:١٠ ص
الظُّهْر ١٢:٠٥ م
العَصر ٣:٢٧ م
المَغرب ٦:٠٠ م
العِشاء ٧:١٨ م


وجاءت مواقيت الصلاة بالغربية كالتالي:
الفجْر ٤:٤٤ ص
الشروق ٦:١١ ص
الظُّهْر ١٢:٠٦ م
العَصر ٣:٢٩ م
المَغرب ٦:٠١ م
العِشاء ٧:١٩ م

الذكر

ماذا يقال بعد الانتهاء من التشهد؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الدعاء بعد التشهد الأخير وماذا يقول المصلي فيه، مشيرة إلى أن الدعاء بعد التشهد الأخير سُنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ وهو مستحبٌّ ليس بواجب، وله أن يدعو فيه بما شاء من أمور الآخرة والدنيا، وله أن يدعوَ بالدعوات المأثورات، وله أن يدعو بدعوات أُخَر.

وأضافت الإفتاء أنه من المأثور ما رواه الشيخان البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: "اللَّهُمَّ إني أعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسيحِ الدَّجَّال، وأعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيا والمَماتِ، اللَّهُمَّ إني أعُوذُ بِكَ من المأثمِ والمَغْرَمِ".

ومن السنن النبوية العظيمة صلاة قيام الليل حيث تؤدى ركعتَين ركعتَين من بعد صلاة العشاء وحتى دخول وقت الفجر؛ فعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فإذا رَأَيْتَ أنَّ الصُّبْحَ يُدْرِكُكَ فأوْتِرْ بواحِدَةٍ. فقِيلَ لاِبْنِ عُمَرَ: ما مَثْنَى مَثْنَى؟ قالَ: أنْ تُسَلِّمَ في كُلِّ رَكْعَتَيْنِ).

كما ورد عنه أيضاً: (أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله تعالَى عليه وسلم قال: صلاةُ الليلِ والنهارِ مثنَى مثنَى).،ويُستحبّ للمسلم خَتْم قيام الليل بأداء الوتْر، لقول النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ باللَّيْلِ وِتْرًا).

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