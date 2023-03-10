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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فضل الصلاة على النبي 100 مرة.. وصيغة مخصوصة يوضحها علي جمعة

الصلاة على النبي
الصلاة على النبي يوم الجمعة

فضل الصلاة على النبي 100 مرة ..  يغفل الكثيرون عن فضل الصلاة على النبي 100 مرة، خاصة وأن الصلاة على النبي صلى من أفضل السُنن التي بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها.

وفي التقرير التالي نوضح  فوائد الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل الصلاة على النبي 100 مرة.

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الأحاديث في فضل الصلاة عليه يوم الجمعة، منها:"أَكْثِرُوا عليَّ مِنَ الصَّلاةِ في يومِ الجمعةِ؛ فإنَّ صَلاةَ أُمَّتي تُعْرَضُ عليَّ في كلِّ يومِ جُمُعَةٍ، فمَنْ كان أكثرَهُمْ عليَّ صَلاةً؛ كان أَقْرَبَهُمْ مِنِّي مَنْزِلَةً"، وعنه صلى الله عليه وسلم:" أَكثِروا الصَّلاةَ عليَّ يومَ الجمعةِ وليلةَ الجمعةِ فمن صلَّى عليَّ صلاةً صلَّى اللَّهُ عليْهِ عشرًا".

الصلاة على النبي 100 مرة

والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من الأوراد التي حث النبي صلى الله عليه وسلم بالمواظبة عليها بالعدد مائة، حيث جاء عن عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ما من رجل يصلي علي مائة إلا غفر له) رواه الطبراني وأبونعيم وهو حديث صحيح.

كما جاء في الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الفوائد منها ما يلي:

1- ترفع عشر درجات: عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آت من عند ربي فقال (من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات ورد عليه مثلها) رواه الأمام أحمد في المسند وهو حديث صحيح .

2- حيث ورد في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها، قال صلى الله عليه وسلم (إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء) رواه أحمد وأبوداوود وغيرهما وهو حديث صحيح.

3- الإستغفار كل يوم مائة: وتعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم مائة من أفضل أنواع الذكر والاستغفار خاصة في يوم الجمعة.

الصلاة على النبي 100 مرة

كما أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، فضل الصلاة على النبي وبخاصة يوم الجمعة، موضحا «أن الإمام علي بن ابي طالب رضى الله تعالى عنه قال: مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى وَجْهِهِ مِنَ النُّورِ نُورٌ، يَقُولُ النَّاسُ: أَيُّ شَيْءٍ كَانَ يَعْمَلُ هَذَا».

وذكر جمعة عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل الصلاة على النبي حيث قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة ».

وذكر في الصلاة على النبي الصيغة التالية: «اللهمَّ صلِّ على سيدنا ومولانا محمدٍ المنصورِ المُؤَيَّدِ، وَ المختار المُمَجَّدِ، وَالشفيـعِ المُشَفَّعِّ، صاحِبِ الحوضِ المورودِ، وَالمقامِ المحمودِ، وَاللواءِ المعقـودِ، شفيعِ الأمةِ، وَكاشِـفِ الغُمَّةِ، وَمُجْلي الظُّلْمَةِ، وعلى آلهِ وصَحْبِهِ وسَلِّمْ تسليماً».

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الصلاة على النبي يوم الجمعة

1. امتثال أمر الله بالصلاة عليه.

2. موافقته سبحانه وتعالى في الصلاة عليه.

3. موافقة الملائكة في الصلاة عليه.

4. حصول عشر صلوات من الله تعالى.

5. أن يرفع له عشر درجات.

6. يكتب له عشر حسنات.

7. يمحى عنه عشر سيئات.

8. ترجى إجابة دعوته.

9. أنها سبب لشفاعته صلى الله عليه وسلم.

10. أنها سبب لغفران الذنوب وستر العيوب.

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