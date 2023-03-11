هزمت الشباب.. عجوز عمرها 98 عاما تفوز في سباق للجري

تمكنت عجوز تبلغ من العمر 98 عامًا من تحقيق الرقم القياسي العالمي لسباق 5 كيلومترات في الفئة العمرية 95-98 في الولايات المتحدة الأمريكية.

تجاوزت العجوز الأمريكية «بيتي ليندبرج» سباق الجري Publix Atlanta 5k الشاق في أقل من ساعة.

في مقطع فيديو نشرته صحيفة ABC ظهرت المرأة المسنة وهي تجري برشاقة إلى خط النهاية وسط هتافات صاخبة بينما تلتقط الكاميرات هذه اللحظة الفارقة التي تؤكد أن الشيخوخة مجرد كلمة.

في العام الماضي، حطمت العجوز الأمريكية الرقم القياسي العالمي السابق البالغ 5 كيلومترات لفئتها العمرية بإنهاء السباق في 55:48 دقيقة، قبل 30 دقيقة من الرقم القياسي الذي يسبقها.

لقد اندهش الحضور من سرعتها القياسية التي حطمت الرقم القياسي، ونقلت عنها صحيفة Atlanta Journal-Constitution قولها: "أنا ببساطة أتجول بأسرع ما يمكنني."