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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إسدال الستار على مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته السابعة

مهرجان أسوان الدولى
مهرجان أسوان الدولى السابع لافلام المرأة

انتهت مساء الجمعة فعاليات حفل ختام الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة التي أقيمت خلال الفترة من 5 إلى 10 مارس الجاري حيث اسدل الستار على فعاليات المهرجان بحضور عدد كبير من نجوم وصناع السينما والقيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة أسوان بسينما توليب، وأعلنت لجان تحكيم المهرجان عن الأفلام الفائزة في مسابقات دورتها السابعة.

*مسابقة أفلام ذات آثر*

وحصد جائزة أحسن فيلم في مسابقة أفلام ذات أثر فيلم قبل الأوان إخراج سوزي فوزي، وذهبت الجائزة الثانية لفيلم "العروسة" إنتاج ورشة أسوان، وذهبت الجائزة الثالثة لفيلم "لازم نبدأ بالفن" إخراج مهند دياب.

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أفلام المرأة 

مهرجان أسوان الدولى السابع لافلام المرأة 

وتضم لجنة تحكيم مسابقة أفلام ذات أثر التي ينظمها المهرجان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، المخرج شريف مندور، والمنتج أشرف حامد، والفنانة التشكيلية الكويتية لينا حجازي.

*جائزة جمعية النقاد*

ومنحت لجنة جمعية النقاد جائزتها لفيلم "علاقة حبي بزواجي"، وهو إنتاج مشترك بين لاتفيا والولايات المتحدة الأمريكية ولوكسومبرج، وتضم لجنة تحكيم النقاد في عضويتها الناقدة أمل مجدي والناقد ضياء مصطفي والناقدة أريج جمال.

*مسابقة الفيلم المصري*

كما فاز بجائزة مسابقة الفيلم المصري فيلم "مش زيهم" إخراج نادية فارس، وتتولى الدكتورة غادة جبارة رئيسة أكاديمية الفنون، رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري، وتضم في عضويتها الفنانة نجلاء بدر، وفاطمة النوالي مديرة مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي.

*أفضل فيلم أورومتوسطي* 

وذهبت جائزة الإتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي لفيلم "مش زيهم" إخراج نادية فارس، وترأس المخرجة التونسية الكبيرة سلمى بكار لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي، وتضم في عضويتها الفنانة السورية سوزان نجم الدين، وندى دوماني مديرة مهرجان عمان السينمائي، والكاتبة الدكتورة نسمة يوسف إدريس، والمنتج صفي الدين محمود.

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صناعة السينما 

*مسابقة الفيلم القصير*

ومنحت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير تنويه خاص للفيلم اللبناني "يوم أجازة" إخراج ليوناردو باسيل، كما ذهبت جائزة أفضل مخرج للمخرجة الرومانية بريجيتا كانيارو عن فيلم "ما بين المنزل".

وفاز بجائزة لجنة التحكيم الفيلم السعودي "شريط فيديو تبدل" من إخراج مها الساعاتي، وحصد جائزة أفضل فيلم قصير "إنها تحتاج إلى قرية" من أرمينيا، وتضم لجنة تحكيم الأفلام القصيرة الفنانة اللبنانية مادلين طبر، والمخرج والمنتج البرازيلي رودريجو بروم والمخرجة كوثر يونس.

*مسابقة الأفلام الطويلة*

وذهبت جائزة لجنة تحكيم الأفلام الطويلة لفيلم "الخط الفاصل" وهو إنتاج فرنسي بلجيكي من إخراج أورسولا ماير، كما حصد جائزة أفضل فيلم الفيلم الكوري الجنوبي "جونج سان" من تأليف وإخراج جيونج جي هي.

ومنحت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة تنويه خاص لفيلمي "مش زيهم" إخراج نادية فارس من مصر، و"سيمريت" من سويسرا، وذهبت جائزة أفضل ممثل إلي الفنان "تيدروس تيكليبرهان" عن فيلم "سيمريت"، بينما فازت "لوتشيا كاسترو" بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم "باولا" من الأرجنتين.

وفاز بجائزة أفضل سيناريو فيلم "علاقة حبي بزواجي" وهو إنًتاج لاتفيا والولايات المتحدة الأمريكية ولوكسومبرج، وفاز بجائزة أفضل إخراج لـ "أورسولا ماير" عن فيلم "الخط الفاصل" وهو إنتاج فرنسي بلجيكي.

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة المخرجة الفرنسية جولي بيرتوتشيلي، وتضم اللجنة في عضويتها الفنانة ياسمين رئيس، ومصممة الملابس الأمريكية دانا شوندلماير، والمخرجة الروسية كيسنيا أوخبكنا.

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