أسوان.. افتتاح صالون الطفل للفنون التشكيلية بمتحف النوبة

افتتح اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات صالون الطفل للفنون التشكيلية فى نسخته الثانية تحت عنوان (براعم مشرقة)، بحضور نجوى أحمد مدير عام الثقافة بأسوان ، بجانب لفيف من القيادات والمسئولين بمديرية الثقافة، وبمشاركة نخبة متميزة من أطفالنا الموهوبين .

من جانبه أكد اللواء أشرف عطية، توفير أوجه الدعم والتشجيع اللازم لإنجاح هذه الفعاليات الفنية واستغلالها فى صقل المهارات والخبرات وتنمية ورعاية المواهب لدى أبنائنا الأطفال، بجانب تحفيزهم لاستثمار طاقاتهم وقدراتهم الكامنة فى إعداد جيل من الفنانين المتميزين القادرين على إثراء الحياة الثقافية والفنية بمختلف مجالاتها، مع إتاحة الفرصة لتأهيلهم للمشاركة في مختلف المسابقات المحلية والدولية وتحقيق أفضل المراكز المتقدمة .

صالون الطفل للفنون التشكيلية

من جانبها أوضحت نجوى أحمد، أن فعاليات الصالون الفنى تستمر خلال الفترة من يوم 9 وحتى 14 مارس الحالي وتتضمن تنظيم معرض للأعمال الفنية للأطفال المشاركين، بالإضافة إلى تنظيم 3 ورش فنية للتعليم والتدريب فى العديد من المجالات ومنها الرسم والتصوير وأشغال الخشب والنسيج والمعادن، بالإضافة إلى النحت والخزف والجرافيك والطباعة وغيرها .

وأشارت إلى أن فعاليات الإفتتاح اختتمت بقيام السكرتير العام بتوزيع الجوائز وتكريم الفنانين الفائزين فى المسابقات الفنية التي تم تنظيمها ضمن فعاليات النسخة الثانية من الصالون الفنى السنوى لأبنائنا الأطفال .