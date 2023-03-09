تفاصيل القصة الكاملة لمصرع شخص وإصابة آخر بحادث تصادم شاحنتين بطريق أسوان/أبوسمبل

نعرض عبر منصة " صدى البلد " تفاصيل القصة الكاملة لوقوع حادث تصادم بين شاحنتين " تريلا " بطريق أسوان / أبو سمبل البرى مساء أمس الأربعاء ، والذى أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر.

القصة الكاملة لوقوع حادث تصادم بين شاحنتين

وقد أشار عدد من شهود العيان إلى أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة فى يد سائقي الشاحنتين التريلا بطريق أسوان / أبو سمبل ، وتحديداً عند الكيلو 100 مما أدى إلى تصادم الشاحنتين مما أدى إلى تهشم مقدمتهم ، وبالتالى إصابة شخص ، ومصرع شخص آخر ، وتم إستدعاء 7 سيارات الإسعاف ، وتم بمعاونة الأهالى المتواجدين بمحيط الحادث نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية ، فيما نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية.



حوادث متفرقة

الصور الأولى لحادث تصادم شاحنتين بطريق أسوان أبو سمبل

وتبين من التحريات الأولية مصرع شخص يدعى فوزى سعيد محمد 54 سنة ، وإصابة آخر يدعى عماد زكى عيد 35 سنة، والذي أصيب باشتباه كسر بالعمود الفقرى خلال الحادث ، وتم الدفع بـ 7 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصاب إلى المستشفى، ونقل الجثة إلى المشرحة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

مصرع شخص وإصابة آخر

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين شاحنتين نقل مما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة شخص آخر، وتم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

وقامت الأجهزة المعنية برفع آثار الحادث من على طريق أسوان / أبوسمبل،وتم إعادة تشغيل الحركة المرورية، وتسيير المركبات والسيارات والحافلات بشكل آمن.

الصور الأولى لحادث تصادم شاحنتين بطريق أسوان أبو سمبل

الصور الأولى لحادث تصادم شاحنتين بطريق أسوان أبو سمبل

الصور الأولى لحادث تصادم شاحنتين بطريق أسوان أبو سمبل