تعرف على أسماء المصابين والمتوفيين بحادث تصادم شاحنتين بطريق أسوان أبو سمبل

شهد طريق أسوان / أبو سمبل البرى مساء الأربعاء وقوع حادث تصادم شاحنتين نقل " تريلا " مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر.

وتبين من التحريات الأولية مصرع شخص يدعى فوزى سعيد محمد 54 سنة، وإصابة آخر يدعى عماد زكى عيد 35 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالعامود الفقرى خلال الحادث ، وتم الدفع بـ 7 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصاب إلى المستشفى، ونقل الجثة إلى المشرحة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

مصابين ووفيات

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين شاحنتين نقل مما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة شخص آخر، وتم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية.