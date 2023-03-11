تشيلسي يتقدم على ليستر سيتي بهدفين في الدوري الإنجليزي

انتهى الشوط الأول من مباراة تشيلسي وليستر سيتي بتقدم البلوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة 27 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم تشيلسي في الدقيقة 11 عن طريق تشالويلي، ثم سجل جواو فيليكس الهدف الثاني لكن تم إلغاؤه من جانب الحكم بداعي التسلل في الدقيقة 36.

وسجل باترسون داكا هدف التعادل لفريق ليستر في الدقيقة 93.

وأضاف كاي هافيرتز الهدف الثاني لفريق تشيلسي في الدقيقة 45+6.



وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:



حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: فوفانا – كوليبالي – كوكوريلا

خط الوسط: روبين لوفتس تشيك – ماتيو كوفاسيتش – فيرنانديز إنزو – تشلويل

خط الهجوم: جواو فيليكس – هافيرتز – مودريك



ويحتل فريق تشيلسي المركز العاشر برصيد 34 نقطة، بينما يأتي فريق ليستر سيتي في المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة.