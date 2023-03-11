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إلهام أبو الفتح
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اقتصاد

تنمية المشروعات يقدم الدعم لرواد الأعمال لتحويل أفكارهم لجدوى اقتصادية

صدى البلد

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على اهتمام الجهاز بنشر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع المصري خاصة في أوساط الشباب، من خلال إتاحة مختلف سبل الدعم للأفكار الإبداعية المبتكرة لتحويلها إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية قادرة على المساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة، وتمهيد الطريق أمامها في إطار اقتصاد جديد ورقمي يعتمد على المعرفة.

جاءت تصريحات رحمي في حفل افتتاح قمة تكني القاهرة، والمنعقدة فعالياتها في المتحف القومي للحضارة، بشراكة استراتيجية مع جهاز تنمية المشروعات.

وأشاد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بقمة تكني التي تعمل على تشجيع الاستثمار في الشباب المصري المبتكر الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تدعيم مكانة مصر على خريطة الاستثمار ويضعها في موقعها الصحيح كقوة مؤثرة في محيطها الإقليمي والعالمي.

وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات من خلال برنامج رأس المال المخاطر يدعم مديري الاستثمار الجُدد الراغبين في تأسيس صناديق استثمارية عاملة في هذا المجال والمتمتعين بالخبرة والمعرفة الكافية التي تؤهلهم للإدارة، كما يستهدف الجهاز تشجيع مديري الاستثمار العالميين للاستثمار في مصر ونقل خبراتهم لكافة الشركات الناشئة المصرية ومساعدتها في النمو وتوفير احتياجاتها التمويلية. 

وأكد رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يهدف إلى التعاون مع كافة العاملين في هذا المجال سواء على المستوى المحلي والدولي، وتبادل الخبرات والتعرف على أوجه الدعم المطلوبة لتقوية مناخ وبيئة الاستثمار والشركات الناشئة في مصر، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات الدولية المانحة لتوفير برامج رفع كفاءة المؤسسات العاملة في هذا المجال بالشكل الذى يمكنهم من تطبيق أفضل الممارسات العالمية وبما يعود بالنفع على رواد الأعمال والشركات الناشئة المصرية، مؤكدا على مواصلة الجهاز لدوره في توفير كافة أوجه الدعم المطلوبة لتقوية مناخ وبيئة الاستثمار والشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر.

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