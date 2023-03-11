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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى عن عودة العلاقات بين السعودية وإيران: أمريكا ليست سعيدة

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى،  على بيان المملكة العربية  السعودية وإيران والصين  بشأن عودة العلاقات بين الرياض وطهران .

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  أمريكا ليست سعيدة بسبب تحرك الصين في ملف عودة العلاقات بين السعودية وإيران ".


وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  بيان أمريكا عن استئناف العلاقات بين السعودية وإيران يشير إلى أنها ليست سعيدة .


وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  علينا أن نتابع التطورات الأمريكية المقبلة في هذا الملف ".


ولفت الإعلامي أحمد موسى:"  تحرك المملكة العربية السعودية في ملف العلاقات مع إيران مهم وقوي ".
 

أحمد موسى السعودية ايران أمريكا اخبار التوك شو

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