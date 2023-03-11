أحمد موسى عن عودة العلاقات بين السعودية وإيران: أمريكا ليست سعيدة

علق الإعلامي أحمد موسى، على بيان المملكة العربية السعودية وإيران والصين بشأن عودة العلاقات بين الرياض وطهران .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أمريكا ليست سعيدة بسبب تحرك الصين في ملف عودة العلاقات بين السعودية وإيران ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" بيان أمريكا عن استئناف العلاقات بين السعودية وإيران يشير إلى أنها ليست سعيدة .



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" علينا أن نتابع التطورات الأمريكية المقبلة في هذا الملف ".



ولفت الإعلامي أحمد موسى:" تحرك المملكة العربية السعودية في ملف العلاقات مع إيران مهم وقوي ".

