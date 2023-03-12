"هدى شعراوى" ورشة حكى بمكتبة 6 أكتوبر العامة ببورسعيد

أعدت مكتبة ٦ أكتوبر العامة ببورسعيد ورشة حكى عن شخصيات مصرية لها تاريخ " هدى شعراوى " بالجمعية النسائية لتحسين الصحة .

ويحكى الكتاب قصة تاريخ مجيد في نضال المرأة العربية وهى قصة المناضلة " هدى شعراوي." والتى ولدت في عام 1879فقد اقترن النضال النسائي في مصر دائماً باسم "هدى شعراوى"، أسست "هدى" جمعية لرعاية الأطفال العام 1907. وفي العام 1908 نجحت في إقناع الجامعة المصرية بتخصيص قاعة للمحاضرات النسوية وكان لنشاط زوجها علي الشعراوي السياسي الملحوظ في ثورة 1919 أثر كبير على نشاطاتها فشاركت بقيادة مظاهرات السيدات عام 1919، وأسست "لجنة الوفد المركزية للسيدات" وقامت بالإشراف عليها .

في العام 1921 وفي أثناء استقبال المصريين لسعد زغلول، دعت هدى شعراوي إلى رفع السن الأدنى للزواج للفتيات ليصبح 16 عاما، وكذلك للفتيان ليصبح 18 عاما، كما سعت لوضع قيود للرجل للحيلولة دون الطلاق من طرف واحد، كما أيدت تعليم المرأة وعملها المهني والسياسي وعملت ضد ظاهرة تعدد الزوجات كما دعت إلى خلع غطاء الوجه وقامت هي بخلعه. حاربت ذلك من خلال دعوتها إلى تعليم المرأة وتثقيفها وإشهار أول اتحاد نسائي في مصر

كما أسست هدى "الإتحاد النسائي المصري" العام 1923 وشغلت منصب رئاسته حتى عام 1947. كما كانت عضوا مؤسسا في "الإتحاد النسائي العربي" وصارت رئيسته في العام 1935 وفي نفس العام صارت نائبة رئيسة لجنة اتحاد المرأة العالمي . حضرت عدة مؤتمرات دولية منها مؤتمر روما العام 1923 ومؤتمر باريس عام 1926 ومؤتمر أمستردام العام 1927 ومؤتمر برلين العام 1927 ومؤتمر استنبول العام 1935 وكذلك دعمت إنشاء نشرة "المرأة العربية" الناطقة باسم الإتحاد النسائي العربي وأنشأت مجلة l'Egyptienne العام 1925 ومجلة المصرية العام 1937 و هي صاحبه ملك حفني ناصف و طالبت بتعليم الفتيات ، و في عام 1938 نظمت هدى شعراوي مؤتمر نسائي للدفاع عن فلسطين كما دعت إلى تنظيم الجهود النسوية من جمع للمواد واللباس والتطوع في التمريض والإسعاف.

في 29 نوفمبر 1947 صدر قرار التقسيم في فلسطين من قبل الأمم المتحدة أرسلت شعراوي خطابا شديد اللهجة للاحتجاج إلى الأمم المتحدة ، و توفيت في 13 ديسمبر 1947.

والجدير بالذكر أن المحاضرة جاءت في سياق برنامج شامل للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، يقام في جميع الفروع الثقافية التابعة لها بالمحافظات احتفالا باليوم العالمى للمرأة ، وضمن برنامج إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، وفرع ثقافة بورسعيد بإدارة د. جيهان الملكي.