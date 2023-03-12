100 جنيه لـ الجرام.. انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر

ينشر موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب للتعاملات المسائية اليوم في مصر، الموافق الأحد 12-3-2023، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لاتمام عمليات الشراء والبيع، وخاصة المقبلين علي الزواج أو الخطوبة، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق.

ويهتم عدد كبير جدا من المواطنين والمستثمرين بأسعار الذهب اليوم في مصر، والذي وصل سعر الذهب عيار 21 إلى أدني مستوياته لينخفض إلى 1850 جنيها للجرام، مسجلا انخفاض 100 جنيها، بعدما كان 1950 جنيها للجرام.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري مقابل الدولار

اسعار الذهب عيار 24 1,848 جنيه $60.10

سعر الذهب عيار 22 1,694 جنيه $55.09

اسعار الذهب عيار 21 1,617 جنيه $52.59

اسعار الذهب عيار 18 1,386 جنيه $45.08

سعر الذهب عيار 14 1,078 جنيه $35.06

سعر الذهب عيار 12 924.00 جنيه $30.05

سعر الذهب عيار 9 693.01 جنيه $22.54

اسعار أوقية الذهب 57,473 جنيه $1,869

اسعار جنيه الذهب 12,936 جنيه $420.71

اسعار كيلو الذهب 1,848,008 جنيه $60,100

سعر الذهب اليوم في مصر

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري





الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,114 شراء 2,126 جنيها

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 1,938 شراء 1,949 جنيها

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 1,850 شراء 1,860 جنيها

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,586 شراء 1,594 جنيها

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,233 شراء 1,240 جنيها

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,057 شراء 1,063 جنيها

أسعار الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 65,754 شراء 66,110 جنيها

الجنيه الذهب بيع 14,800 شراء 14,880 جنيها

الكيلو بيع 2,114,286 شراء 2,125,714 جنيها

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر مصنعية الذهب

يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرش للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.