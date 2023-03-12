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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال يعتقل مواطنا فلسطينيا من بلدة تقوع شمال بيت لحم

صدى البلد

أفادت وكالة أنباء الفلسطينية اليوم، الأحد، بأن قوات الاحتلال قامت باعتقال مواطن فلسطيني من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

كما قام مستوطنون إسرائيليون اليوم، باقتحام باحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وأفادت مصادر محلية لـ "وفا"، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية في محيط مسجد الأقصى، والبلدة القديمة من القدس.

كما قامت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، بمهاجمة مراكب الصيادين الفلسطينيين ببحر محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وفا" بأن جنود بحرية الاحتلال في بحر محافظة خان يونس استهدفوا بالنار والمياه العادمة مراكب الصيادين العاملة غرب المحافظة، وأن كثافة النيران وضخ المياه أجبرا الصيادين على مغادرة البحر حفاظا على حياتهم.

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