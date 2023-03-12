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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملات رقابية بفاقوس

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارات التموين والصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأنشطة التجارية لإحكام الرقابة والسيطرة على حركة البيع والشراء والتأكد من إلتزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على المخابز والمطاعم برئاسة محمد الأباصيري رئيس المركز وبمشاركة الدكتور محمد الناجي مدير الادارة الصحية بفاقوس وفريق عمل مكتب مراقبة الأغذية بفاقوس حيث توجهت الحملة للمرور على المنشآت الغذائية المختلفة للوقوف على مدى صلاحية المواد الغذائية المعروضة للبيع أمام المواطنين وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات وتحرير محضر ضد محل كشرى بشارع سعد زغلول لعدم وجود ترخيص من الجهات المختصة وتم اعدام ١٦ كيلو طماطم و ۱۲ كيلو ملح للتغير في خواصها الطبيعية.

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كما تم تحرير محضر ضد أحد أصحاب المخابز السياحيه بشارع المنيسي لعدم وجود ترخيص وتم اعدام ١٥ كيلو ملبن و ٦ كيلو سمسم تقريبا للتغير في خواصها الطبيعية وتم تحرير محضر ضد أحد أصحاب المخابز السياحية بموقف القرين بفاقوس لعدم وجود ترخيص من الجهات المختصة.

كما تم ضبط مكان لتحضير الكشري بشارع متفرع من شارع المنيسى لعدم وجود ترخيص وتم اعدام ٨ كيلو مكرونة مطهيه و6 كيلو خلطة حواوشي تقريبا للتغير في خواصها الطبيعية مما يمثل خطر داهم علي حياة المواطنين.

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