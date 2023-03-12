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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

صحة الشرقية: توفير الصفائح الدموية والكريو للمرة الأولي ببنك دم منيا القمح

صدى البلد

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية، والارتقاء بالخدمات المكملة لها.

وأضاف الدكتور هشام شوقي مسعود أنه تم توفير خدمة مشتقات الدم من الصفائح الدموية والكريو، للمرة الأولي ببنك الدم بمستشفى منيا القمح المركزي، مشيراً إلي أنه جاري توفير هذه الخدمه في جميع البنوك التجميعية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وذلك لخدمة المرضي والمواطنين بها.

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وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الي أن هذه الصفائح الدموية، تستخدم غالباً في حالات الأورام وسرطانات الدم وحالات النزيف، لمنع أو علاج النزيف لدى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض عدد الصفائح الدموية أو ضعف وظائف الصفائح.

 واضاف أنه نقل هذه الصفائح الدموية يستخدم أيضاً لتصحيح انخفاض تعدادات الصفائح بشكل غير عادي، إما لمنع النزف العفوي، أو تحسباً للإجراءات الطبية التي سوف تنطوي بالضرورة على بعض النزيف، على سبيل المثال في المرضى الذين يخضعون لعمليات جراحية.

وقدم "مسعود" الشكر للدكتورة رانيا خيري مديرة إدارة بنوك الدم بالمديرية، وجميع الفرق الطبية والمشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.

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