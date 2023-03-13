اداب القاهرة تضع تسهيلات لطلاب الفرقة الرابعة بنظام الساعات المعتمدة ..تفاصيل

أعلنت الدكتورة عبير عبد السلام عميدة كلية الاداب جامعة القاهرة، عن تسهيلات جديدة لطلاب الفرقة الرابعة ساعات معتمدة الذين يتوقف تخرجهم على مواد من الفصل الدراسى الأول .

وقالت عبير عبد السلام ، إنه تيسيرا على طلاب الفرقة الرابعة الذين يتوقف تخرجهم على مقرر أو اثنين من المقررات التى لا تدرس سوى فى الفصل الدراسى الأول، قررت الكلية السماح لهم بتسجيل هذه المقررات بنظام self-study وفق لعدد من القواعد وهى

* الحد الأقصى للتسجيل بهذا النظام مقرران فقط

* أن يكون الطالب قد سجل هذا المقرر من قبل ولم ينجح فيه

* الا يكون هذا التسجيل للتحسن

جامعة القاهرة

نظمت كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة منال المصري عميدة الكلية، اليوم العاشر للجاليات بكلية طب قصر العيني، بحضور سفراء ومستشارين ثقافيين وممثلي جاليات العديد من الدول، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية والطلاب، وذلك في إطار حرص الجامعة على تنمية الصلة بين طلابها من مختلف الجنسيات وزيادة أعداد الطلاب الوافدين، والمساهمة في دعم مبادرة "ادرس في مصر" التي أطلقتها القيادة السياسية.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن اليوم العاشر للجاليات بكلية طب قصر العيني يعكس حرص جامعة القاهرة على دعم ثقافة الاندماج بين الطلاب الوافدين والمصريين ودمجهم في المجتمع الجامعي، واستمرار التواصل معهم وتبادل الثقافات بينهم، بما يساهم في خلق شخصيات واسعة الأفق مؤهلة للتعاون تُعد سفراء للتعليم المصري في أوطانها وهو ما يمثل استثمارا لقوة مصر الناعمة بالخارج.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن اليوم العاشر للجاليات يهدف إلى إتاحة الفرصة للطلاب للتعرف على الثقافات الأخرى، وما يتعلق بفنونها التراثية والشعبية، وأبرز المعلومات التاريخية المتعلقة بها، وأكلاتها الأكثر شهرة، وبالتالي يمثل فرصة متميزة للقاء الدول والثقافات المختلفة، والاحتفال بأشكال الثقافة المتعددة بما في ذلك التراث الثقافي المادي وغير المادي والصناعات الإبداعية ومختلف أشكال التعبير الثقافي، إضافة إلى التأمل بكيفية إشراك هذا التنوع الثري في تعزيز أواصر الحوار والتفاهم المتبادل بين الطلاب من مختلف الجنسيات.