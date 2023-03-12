فتح باب القبول للالتحاق ببرامج التعليم المدمج بجامعة القاهرة

أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج عن فتح باب القبول للالتحاق ببرامجه المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية للحصول على البكالوريوس والليسانس المهنى بنمط التعلم المدمج وذلك للفصل الدراسى مارس 2023 امتحانات يوليو 2023.

وفتح باب القبول للالتحاق ببرامجه المعتمدة بـ برامج التعليم المدمج بجامعة القاهرة لحملة الثانوية العامة وما يعادلها والدبلومات الفنية دفعة 2021 دور أول وجميع الدفعات السابقة لها الحاصلون على مؤهل دبلوم المعاهد فوق المتوسطة والمؤهلات العليا جميع الدفعات.

البرامج المتاحة داخل التعليم المدمج بجامعة القاهرة كالتالي:

كلية الآداب

• الترجمة باللغة الانجليزية.

• علم النفس وتطبيقاته.

• الدراسات التاريخية وحضارات العالم.

• علم الاجتماع التطبيقى.

• النشر والحفظ الرقمى.

كلية دار العلوم

• برنامج اللغة العربية وآدابها والثقافة الإسلامية

كلية التجارة

• برنامج علوم الأعمال (محاسبة - إدارة أعمال - تأمين)

كلية التربية للطفولة المبكرة

• برنامج إعداد معلمى مرحلة الطفولة المبكرة.

• برنامج إعداد معلمى التربية الخاصة مرحلة الطفولة المبكرة.

شروط الالتحاق لـ التعليم المدمج بجامعة القاهرة

1- مرور عامين علي الأقل من الحصول على الثانويه العامه و ما يعادلها من المؤهلات المتوسطه ويستثنى من هذا الشرط الطلاب المصريين المقيمين بالخارج بشرط وجود إقامة سارية، وأيضا أبناء شمال وجنوب سيناء.

2- اجتياز اختبار القبول.

اوارق التقديم لـ التعليم المدمج بجامعة القاهرة

صورة من المؤهل

صورة من شهادة الميلاد

صورة من الرقم القومى

صورة من موقف التجنيد

قيمة الاستمارة 300 جنيه

يتم التقديم بمقر المركز بين السرايات - الجيزة - بجوار المدينة الجامعية - جامعة القاهرة، يوميا ماعدا الجمعة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر.