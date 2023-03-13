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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| هلال رمضان بين الرؤية العلمية والبصرية.. ندوة علمية ينظمها البحوث الفلك.. آداب القاهرة تضع تسهيلات لطلاب الفرقة الرابعة بنظام الساعات المعتمدة

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

البحث العلمي تعلن عقد فاعليات العلمية للأيتام .. غدا
أعلنت أكاديمية البحث العلمى عن عقد الفاعليات العلمية للأيتام وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق 14 مارس وذلك تحت رعاية الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتنظم الأكاديمية ذلك استمرارًا لدورها في نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتبسيط العلوم.

 

هلال شهر رمضان بين الرؤية العلمية والرؤية البصرية...ندوة علمية ينظمها البحوث الفلكية

ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم، ندوة تثقيفية بعنوان (هلال شهر رمضان بين الرؤية العلمية والرؤية البصرية) ويأتي ذلك في اطار الدور المجتمعي والبحثي المنوط به .

 

آداب القاهرة تضع تسهيلات لطلاب الفرقة الرابعة بنظام الساعات المعتمدة ..تفاصيل

أعلنت الدكتورة عبير عبد السلام عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، عن تسهيلات جديدة لطلاب الفرقة الرابعة ساعات معتمدة الذين يتوقف تخرجهم على مواد من الفصل الدراسي الأول .

 

جامعة عين شمس تنظم ندوة تحت عنوان أساسيات الإخراج التليفزيوني.. اليوم

تنظم جامعة عين شمس اليوم الاثنين، ندوة بعنوان أساسيات الإخراج التليفزيوني، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

 

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